Λευτέρης Αυγενάκης:ΝΟΑΚ – Μελέτη εκκρεμούς τμήματος και συνολικός σχεδιασμός για τη νότια Κρήτη στη Βουλή, μετά το ψήφισμα των 8 Δημάρχων του Νότου και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας

Αύριο η συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη – Απαντά ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος

Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης θα μεταδοθεί ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής στις 09:30 π.μ. στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Vouli-Tileorasi

Το ζήτημα της υλοποίησης του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) επαναφέρει στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα εκκίνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης του εκκρεμούς, μη μελετημένου τμήματος του ΝΟΑΚ, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με την ωρίμανση και σταδιακή υλοποίηση του έργου.

Η ερώτηση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης συζήτησης στη Βουλή για τον ΝΟΑΚ, αλλά και μετά τη δημόσια αναφορά του Πρωθυπουργού, κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου, ότι θα προχωρήσει η μελέτη για το εκκρεμές τμήμα του έργου.

Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη το ομόφωνο ψήφισμα των Δημάρχων των Δήμων της νότιας Κρήτης, που ζητούν την προώθηση της νότιας οδικής σύνδεσης με το νέο αεροδρόμιο και την προώθηση των απαραίτητων μελετών για τον ΝΟΑΚ.

Όπως επισημαίνει ο πρ. Υπουργός, η προώθηση του ΝΟΑΚ οφείλει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον ΒΟΑΚ και το νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου, συμβάλλοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας της νότιας ενδοχώρας του νησιού.