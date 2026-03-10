ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΕΛΜEΠΑ / OPEN DAYS

Οι μαθητές της Κρήτης γνωρίζουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνει τις Ανοικτές Ημέρες Γνωριμίας – Open Days 2026, την εβδομάδα 16-20 Μαρτίου 2026, στις πόλεις όπου το Ίδρυμα αναπτύσσει ακαδημαϊκή δραστηριότητα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία.

Μέσα από αυτή τη σημαντική δράση εξωστρέφειας, το Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πύλες του στη μαθητική κοινότητα της Κρήτης, προσφέροντας στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς/συνοδούς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το ακαδημαϊκό περιβάλλον, τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και τις σύγχρονες υποδομές ενός φοιτητοκεντρικού Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος, να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του, αμφιθέατρα, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και να ενημερωθούν για το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο που επιτελείται στο ΕΛΜΕΠΑ.

Παράλληλα, οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως επιδείξεις, πειράματα, διαδραστικά δρώμενα, εργαστηριακές παρουσιάσεις και μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για τη μαθητική κοινότητα. Οι δράσεις αυτές έχουν οργανωθεί από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, με στόχο να προσφέρουν μια ουσιαστική και ελκυστική εμπειρία γνωριμίας με τα επιστημονικά πεδία και τις προοπτικές σπουδών που προσφέρει το Ίδρυμα.

Οι «Ανοικτές Ημέρες Γνωριμίας/Open Days 2026» στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αποτελούν μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους νέους της Κρήτης να γνωρίσουν από κοντά τη φοιτητική ζωή, να ενημερωθούν για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους και να διαμορφώσουν με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προσανατολισμό.