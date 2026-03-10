Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα

Σε μια εκτεταμένη παρέμβαση καθαριότητας, συντήρησης και καλλωπισμού προχωρούν συνεργεία του Δήμος Μαλεβιζίου στην ευρύτερη περιοχή της Αμμουδάρα. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τα Λινοπεράματα και θα επεκταθούν μέχρι τον Ξεροπόταμο, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εικόνας του κεντρικού δρόμου ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Αντιδημάρχων Πρασίνου Φάνη Κοκκινάκη και Καθημερινότητας Μανόλη Βίστη, ενώ τα συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε σειρά εργασιών που περιλαμβάνουν κλαδεύσεις δέντρων, αποψιλώσεις, καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων και πλύσιμο πεζοδρομίων. Το πρωί στα Λινοπεράματα βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς Γιάννης Ντουλάκης.

Σε δεύτερη φάση των εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου διαγραμμίσεις στις διαβάσεις πεζών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της εικόνας της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, ενός από τους σημαντικότερους δρόμους της τουριστικής ζώνης του Μαλεβιζίου, ώστε να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες με την καλύτερη δυνατή εικόνα πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.