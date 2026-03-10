Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε μια εκτεταμένη παρέμβαση καθαριότητας, συντήρησης και καλλωπισμού προχωρούν συνεργεία του Δήμος Μαλεβιζίου στην ευρύτερη περιοχή της Αμμουδάρα. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τα Λινοπεράματα και θα επεκταθούν μέχρι τον Ξεροπόταμο, με στόχο τη συνολική βελτίωση της εικόνας του κεντρικού δρόμου ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Αντιδημάρχων Πρασίνου Φάνη Κοκκινάκη και Καθημερινότητας Μανόλη Βίστη, ενώ τα συνεργεία του Δήμου προχωρούν σε σειρά εργασιών που περιλαμβάνουν κλαδεύσεις δέντρων, αποψιλώσεις, καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων και πλύσιμο πεζοδρομίων. Το πρωί στα Λινοπεράματα βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ροδιάς Γιάννης Ντουλάκης.

Σε δεύτερη φάση των εργασιών προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου διαγραμμίσεις στις διαβάσεις πεζών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Κεντρικός στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της εικόνας της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, ενός από τους σημαντικότερους δρόμους της τουριστικής ζώνης του Μαλεβιζίου, ώστε να υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες με την καλύτερη δυνατή εικόνα πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου

0
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Ηρακλείου από την...

Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε...

0
Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες...

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου

0
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Ηρακλείου από την...

Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε...

0
Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST