ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Ηρακλείου από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου
συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του σχεδιασμού της για το 2026.

Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την άτυχη Ράνια στην Ανώπολη – Ένταση στα Δικαστήρια
Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα
