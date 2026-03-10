ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου Από: Team Πολ. Κρήτης Ημερομηνία: 10/03/2026 Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Ηρακλείου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του σχεδιασμού της για το 2026. TagsΠαραπολιτικά Κρήτης Προηγούμενο Άρθροplaceholder text Επόμενο Άρθροplaceholder text Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα 6 λεπτά ago 0 Σε μια εκτεταμένη παρέμβαση καθαριότητας, συντήρησης και καλλωπισμού προχωρούν... Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε... 30 λεπτά ago 0 Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες... Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα 6 λεπτά ago 0 Σε μια εκτεταμένη παρέμβαση καθαριότητας, συντήρησης και καλλωπισμού προχωρούν... Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε... 30 λεπτά ago 0 Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες... Προηγούμενο άρθροΗράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την άτυχη Ράνια στην Ανώπολη – Ένταση στα ΔικαστήριαΕπόμενο άρθροΔήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα Team Πολ. Κρήτης Share post: FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy. Popular Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την άτυχη Ράνια στην Ανώπολη – Ένταση στα Δικαστήρια Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Χανίων: Αποτίμηση επιπτώσεων και συντονισμός δράσης στην Οικονομία μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ευκαιρίες σπουδών στην Κύπρο σε Αθήνα, Ηράκλειο και Ρόδο Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός σε σχολεία της Κρήτης με χρηματοδότηση 3,25 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης More like thisRelated Δήμος Μαλεβιζίου:Παρεμβάσεις καθαριότητας και καλλωπισμού στην Αμμουδάρα Team Πολ. Κρήτης - 10/03/2026 Σε μια εκτεταμένη παρέμβαση καθαριότητας, συντήρησης και καλλωπισμού προχωρούν... Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την άτυχη Ράνια στην Ανώπολη – Ένταση στα Δικαστήρια Team Πολ. Κρήτης - 10/03/2026 Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες... Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Χανίων: Αποτίμηση επιπτώσεων και συντονισμός δράσης στην Οικονομία μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή Team Πολ. Κρήτης - 10/03/2026 Στο Επιμελητήριο Χανίων, με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Αντώνη... Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ευκαιρίες σπουδών στην Κύπρο σε Αθήνα, Ηράκλειο και Ρόδο Team Πολ. Κρήτης - 10/03/2026 Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές από 9...