Ηράκλειο:Αναβολή στη δίκη του Γάλλου που σκότωσε με το αυτοκίνητό του την άτυχη Ράνια στην Ανώπολη – Ένταση στα Δικαστήρια

Η υπόθεση παραμένει στο «μικροσκόπιο» και για τις ευθύνες των Αρχών

Η δίκη του 34χρονου Γάλλου υπηκόου Ζεράρ, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ εμβόλισε με αυτοκίνητο και σκότωσε την 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη έξω από το σπίτι της στην Ανώπολη Ηρακλείου, αναβλήθηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 27 Απριλίου, στις 9:00 π.μ.

Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπό έντονες αποδοκιμασίες, ενώ η οικογένεια της άτυχης Ράνιας φώναζε συγκλονισμένη: «Σφάξτε τον, σφάξτε τον, τον μπ… παιδιά δεν έχετε;».

Στην επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστούν όχι μόνο οι ενέργειες του Ζεράρ, αλλά και οι πολύπλευρες ευθύνες των Αρχών που διαχειρίστηκαν την περίπτωσή του. Ο δράστης είχε επανειλημμένως οδηγηθεί σε δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης για εκούσια νοσηλεία και ψυχιατρική εξέταση, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του ιδίου ή των πολιτών.

Ο συνήγορος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, τόνισε πριν την αναβολή της δίκης ότι από το ηλεκτρονικό ιατρικό ιστορικό του Ζεράρ έχουν εξαφανιστεί κρίσιμες νοσηλείες, γεγονός που θα διερευνηθεί σε βάθος. Η οικογένεια υπογραμμίζει ότι η Ράνια πλήρωσε την ανευθυνότητα των φορέων υγείας και ψυχιατρικής περίθαλψης, και ζητά να διασφαλιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Στοιχεία για το ιστορικό του Ζεράρ και τις νοσηλείες του αναμένεται να καταθέσουν τον Απρίλιο τόσο ο συνήγορος υπεράσπισης όσο και ο δικηγόρος της οικογένειας.

https://www.neakriti.gr/