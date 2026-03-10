Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Χανίων: Αποτίμηση επιπτώσεων και συντονισμός δράσης στην Οικονομία μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Στο Επιμελητήριο Χανίων, με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Αντώνη Ροκάκη, συνεδρίασε εχθές εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του θεσμικού φορέα της Επιχειρηματικότητας με κύριο θέμα την αποτίμηση των επιπτώσεων στην Χανιώτικη Αγορά και το συντονισμό δράσης μετά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθεί Αναλυτικά η Απόφαση του Δ.Σ.:

Η συνεπής προσήλωση του Ελληνικού λαού στις αξίες της Ειρηνικής συνύπαρξης, της Διεθνούς Δικαιοσύνης και του Ανθρωπισμού δεν αμφισβητείται μέχρι σήμερα από φίλους και εχθρούς.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της χώρας – όποτε κριθεί αναγκαίο – δεν εγγυάται την Ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, όπως πρόσφατα απέδειξε και η άμεση Ελληνική αεροναυτική αντίδραση στην Κύπρο, παρ’ όλες τις μεμονωμένες και καιροσκοπικές «παραφωνίες» από το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, η αυξημένη πίεση των μεταναστευτικών ροών, κατά τους προηγούμενους μήνες, και η αναποτελεσματική αποτροπή τους στα νότια της Κρήτης εξακολουθούν να δοκιμάζουν σημαντικά τις αντοχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του νησιού μας,

και ιδιαίτερα λίγες μόνο εβδομάδες πριν το «άνοιγμα» της νέας τουριστικής περιόδου. Μετά και την πρόσφατη πολεμική σύγκρουση στο Ιράν και την πιθανή περαιτέρω πίεση των νότιων Ευρωπαϊκών μας συνόρων με πραγματικούς – αυτή τη φορά – πρόσφυγες καθιστά ακόμα πιο επείγουσα και αναγκαία την αποφασιστική και αξιόπιστη διαχείρισή τους από την Ελληνική πολιτεία και τους Ευρωπαίους εταίρους της, μέσω της αποφασιστικής αύξησης πολύπλευρης πίεσης στα βόρεια παράλια της Λιβύης.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν έχει ήδη διαταράξει σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπως και τις λοιπές εφοδιαστικές αλυσίδες πρώτων υλών και προϊόντων.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να τη χαρακτηρίσουμε οικονομική κρίση, μετά την πρώτη εβδομάδα πολέμου στο Ιράν, δυστυχώς οι παράγοντες της ενεργειακής πίεσης ήδη επιδρούν σημαντικά, καθώς σημειώθηκε υπέρβαση του «ψυχολογικού» ορίου των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η μεγαλύτερη «πληγή» για την εθνική μας Οικονομία παραμένει το κόστος των εισαγωγών Ενέργειας, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά την επείγουσα αναγκαιότητα εκμετάλλευσης των εθνικών ενεργειακών μας πόρων νότια και δυτικά της Κρήτης.

Η ήδη επιβαρυμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών (ο πληθωρισμός έκλεισε στο 3% τον Φεβρουάριο), πριν τη νέα πολεμική σύγκρουση, ενδέχεται να συνεχίσει να πιέζει αρνητικά την κατανάλωση, ενώ οι επιχειρήσεις μας θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και περαιτέρω αύξηση του ήδη σημαντικού λειτουργικού τους κόστους.

Ο Ελληνικός πληθωρισμός στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης αναμφίβολα πλέον εξαρτάται και από τη διάρκεια και το βάθος της ένοπλης σύγκρουσης, χωρίς να παραβλέπεται και ο κίνδυνος του «πληθωρισμού της απληστίας», με αναγκαία την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.

Πρόσθετη είναι και η ανησυχία για τις μελλοντικές παρενέργειες στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, καθώς εκτιμάται ότι το 35% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας, βασικού λιπάσματος για την παραγωγή τροφίμων, διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Το νησί της Κρήτης, με ισχυρή και ανθεκτική παραγωγική βάση στον Αγροδιατροφικό τομέα έχει αποδείξει κι άλλες φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, παρά την άδικη επιβάρυνση του αγροτικού κόσμου του από τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα.

Ο Τουρισμός της Κρήτης, ο πλέον δυναμικός αναπτυξιακός «πυλώνας», μέχρι πριν το ξέσπασμα της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κατέγραφε αξιόλογη αύξηση ξενοδοχειακών προκρατήσεων στο 5%, ενώ σήμερα, παρά το «πάγωμά» τους, εμφανίζει αξιοσημείωτη αντοχή, χωρίς αξιοσημείωτες ακυρώσεις επισκεπτών, πέραν όσων προέρχονται από την Μέση Ανατολή,

στην οποία όμως δραστηριοποιούνται και αρκετές από τις χώρες – ανταγωνιστές του συγκεκριμένου κλάδου π.χ, Αίγυπτος, Τουρκία. Αναμφίβολα, το «αδύναμο» σενάριο παρατεταμένης πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε προκαλέσει αισθητή κάμψη στον παγκόσμιο Τουρισμό, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της επιβάρυνσης των αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των ταξιδιωτών, σε συνάρτηση με το αρνητικό αίσθημα ασφάλειάς τους.

Κάθε κρίση όμως διαθέτει και παράθυρα ευκαιριών. Προϋπόθεση η ολοκληρωμένη και συναινετική προετοιμασία όλων των εθνικών και τοπικών φορέων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Κρήτη, εξαιτίας της μεγάλης απόστασής της από το πεδίο των συγκρούσεων, όπως και της ισχυρής αμυντικής της θωράκισης, μετά από αρκετές μέρες πολεμικών συγκρούσεων σε καμία περίπτωση δεν απειλήθηκε στρατιωτικά, αλλά ούτε και πολιτικά, στην πράξη. Ως Επιμελητήριο Χανίων ενεργοποιούμαστε κι από πλευράς μας με θεσμικό τρόπο μέσα από τη σημερινή έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας.

Μετά από εκτενή διάλογο και σύνθεση απόψεων, καταλήξαμε στις εξής προτάσεις προς την Ελληνική Πολιτεία για να ξεκινήσει εγκαίρως η απαιτητική προετοιμασία και ο διάλογος, ώστε όταν κριθεί απαραίτητο – σε περίπτωση παράτασης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή – να στηρίξουμε εγκαίρως την Επιχειρηματικότητα και να μετατρέψουμε τους σημερινούς γεωπολιτικούς κινδύνους σε αναπτυξιακές ευκαιρίες για το Μέλλον της πατρίδας μας και των Χανίων:

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα:

 Προσωρινή επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των τιμών ρεύματος από τους παρόχους.

 Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα με προτεραιότητα στην επαγγελματική χρήση (μεταφορές, τουριστικά λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα).

 Έκτακτο πρόγραμμα ταχείας και υψηλής επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις επιχειρήσεις.

 Μείωση ΦΠΑ για Εστίαση και Τουριστικές υπηρεσίες σε περιοχές υψηλής εξάρτησης από τον τουρισμό.

 Αναστολή φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δόσεων για πλητόμενες επιχειρήσεις.

 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων.

 Έκτακτη διαφημιστική εκστρατεία με πρόγραμμα έμμεσης δημοσιότητας στις αγορές στόχο της Κρήτης για την προβολή της ως ασφαλούς προορισμού σε σύμπραξη του Υπουργείου Τουρισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων.

 Πρόγραμμα προωθητικών δράσεων μαζί με τις αεροπορικές εταιρίες και κορυφαία διεθνή πρακτορεία για παροχή κινήτρων διατήρησης πτήσεων προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

 Πρόγραμμα επιχορήγησης ψηφιακού marketing μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

 Ειδικό ταμείο εγγυοδοσίας για στήριξη των πληττόμενων νησιωτικών επιχειρήσεων & – σε περίπτωση παράτασης των πολεμικών συγκρούσεων – πρόγραμμα επιδοτούμενης επιστρεπτέας επιχορήγησης για επιχειρήσεις που πλήττονται από αυξήσεις κόστους.

 Χαμηλότοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με παροχή ευελιξίας στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

 Νέο αποτελεσματικό Πρόγραμμα Μεταφορικού Ισοδύναμου για νησιώτικες επιχειρήσεις και τη στήριξη της Ανταγωνιστικότητάς τους.

 Επιδότηση Ενέργειας και Λιπασμάτων για Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Χανίων κρίνει ως σημαντική και την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε Παγκρήτιο επίπεδο.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων ζητά από τον Πρόεδρό του, κ. Αντώνη Ροκάκη, με την ιδιότητα του ως Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), να προτείνει την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με στόχο την πανελλαδική εναρμόνιση και προώθηση κοινών θέσεων της Επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας για την επείγουσα προετοιμασία της στήριξης της Ελληνικής Αγοράς.