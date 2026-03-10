Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για ευκαιρίες σπουδών στην Κύπρο σε Αθήνα, Ηράκλειο και Ρόδο

Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές από 9 κορυφαία Κυπριακά Πανεπιστήμια

Μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης για τις επιλογές σπουδών στην Κύπρο θα έχουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μέσα από τις Εκθέσεις Κυπριακών Πανεπιστημίων, που θα πραγματοποιηθούν σε Ηράκλειο, Ρόδο και Αθήνα από τις 18 έως τις 21 Μαρτίου 2026. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας: www.studyincyprus.gr

Στόχος των εκθέσεων είναι να προσφέρουν ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για Έλληνες φοιτητές.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο, την Τετάρτη 18 Μαρτίου, στο Megaron Hotel, στη Ρόδο, στις 19 Μαρτίου στο Mediterranean Hotel και στην Αθήνα, το Σάββατο 21 Μαρτίου, στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους πανεπιστημίων και να ενημερωθούν για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, για προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίδακτρα και διαθέσιμες υποτροφίες, καθώς και επιλογές φοιτητικής διαμονής και ζωής στην Κύπρο

Παράλληλα, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν παρουσίαση για το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητες ακαδημαϊκής εξέλιξης στο νησί.

Γιατί να σπουδάσει κανείς στην Κύπρο

Τα πανεπιστήμια της Κύπρου προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και σύγχρονες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, η γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα, η κοινή γλώσσα και κουλτούρα, αλλά και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθιστούν την Κύπρο έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για σπουδές.

Τα πτυχία που απονέμονται από τα Κυπριακά πανεπιστήμια αναγνωρίζονται επίσημα από το Ελληνικό κράτος μέσω του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), διασφαλίζοντας πλήρη ισοτιμία και αξιοπιστία.

Στις ημερίδες θα συμμετέχουν μερικά από τα πιο μεγάλα και αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου, όπως τα Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Frederick University, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, University of Limassol και Cyprus Institute of Neurology and Genetics.

Οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών για να παρέχουν εξατομικευμένη ενημέρωση και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις ακαδημαϊκές επιλογές και τις προοπτικές σπουδών.

Οι εκθέσεις διοργανώνονται από το Εμπορικό Κέντρο Πρεσβείας Κύπρου στην Αθήνα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε τη θέση σας στις ημερίδες για σπουδές στην Κύπρο επισκεφτείτε το www.studyincyprus.gr.