Η Αγάπη Μικρού νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η κα. Μικρού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου.

Η Αγάπη Μικρού είναι η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων καθώς επικράτησε του Γιάννη Λιονάκη στο δεύτερο γύρο των εκλογών.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής και στο δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας υποψήφιοι ήταν η κα. Αγάπη Μικρού και ο κ. Γιάννης Λιονάκης

Η κα. Μικρού έλαβε 176 ψήφους και ο κ. Λιονάκης 160 ενώ βρέθηκαν 4 άκυρα ψηφοδέλτια κι ένα λευκό.

Η κα. Μικρού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου.

 

ΠΗΓΗ: flashnews.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
