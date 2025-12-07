Η Αγάπη Μικρού νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων

Η κα. Μικρού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του συλλόγου.
Η Αγάπη Μικρού είναι η νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων καθώς επικράτησε του Γιάννη Λιονάκη στο δεύτερο γύρο των εκλογών.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής και στο δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας υποψήφιοι ήταν η κα. Αγάπη Μικρού και ο κ. Γιάννης Λιονάκης
Η κα. Μικρού έλαβε 176 ψήφους και ο κ. Λιονάκης 160 ενώ βρέθηκαν 4 άκυρα ψηφοδέλτια κι ένα λευκό.
ΠΗΓΗ: flashnews.gr