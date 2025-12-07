ΕΛΛΑΔΑΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια ιστορία (φτερωτής) αγάπης και απώλειας που έγινε μια ιστορία για νέο ξεκίνημα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένας κύκνος από την Κρήτη δημιούργησε οικογένεια στη λίμνη των Ιωαννίνων, αφήνοντας πίσω την απώλεια της πρώτης του αγάπης.

Μία όμορφη ιστορία αγάπης μεταξύ κύκνων, εξυμνεί με ανάρτησή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

“Εκείνος ήταν από την Κρήτη, εκείνη από την Εύβοια. Βρέθηκαν στη λίμνη των Κύκνων στην Καστοριά με λίγους μήνες διαφορά. Η ψυχρή αντιμετώπιση των ντόπιων κύκνων τούς έφερε κοντά και, έκτοτε, περνούσαν μαζί κάθε λεπτό της ημέρας.

Μέχρι που η θηλυκιά του ζευγαριού δέχτηκε επίθεση από σκυλιά και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στον Σταθμό Περίθαλψης της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, δίχως δυστυχώς να ανακάμψει από τα τραύματά της.

Εκείνος παρέμενε έξω από τον Σταθμό για μέρες, περιμένοντάς τη να γυρίσει. Έπειτα, σταμάτησε να τρώει και δεν δεχόταν καμία βοήθεια.

Μεταφέρθηκε λοιπόν (27 Φεβρουαρίου 2022) στη λίμνη Παμβώτιδα στα #ωάννινα, με την ελπίδα η αλλαγή περιβάλλοντος να του κάνει καλό…

Και όντως! Ενώ για καιρό παρέμενε μοναχικός, πλέον, 3,5 χρόνια μετά, τον συναντήσαμε πλέον ως… οικογενειάρχη, παρέα με τα μικρά του”.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές στην Κρήτη –...

0
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται...

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που...

0
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για τη διάσωση...

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές στην Κρήτη –...

0
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται...

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που...

0
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για τη διάσωση...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Γλυπτά του Παρθενώνα – Αισιοδοξία Όσμπορν: «Να προσεγγίσουμε το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό»
Επόμενο άρθρο
Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του – Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

ΠΚ team ΠΚ team -
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται...

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που εγκλωβίστηκε στα Αστερούσια Όρη

ΠΚ team ΠΚ team -
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για τη διάσωση...

Η Αγάπη Μικρού νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κα. Μικρού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην...

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του – Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο κτηνοτρόφος συγκίνησε με τα λόγια του καθώς θανάτωναν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST