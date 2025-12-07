Μια ιστορία (φτερωτής) αγάπης και απώλειας που έγινε μια ιστορία για νέο ξεκίνημα

Ένας κύκνος από την Κρήτη δημιούργησε οικογένεια στη λίμνη των Ιωαννίνων, αφήνοντας πίσω την απώλεια της πρώτης του αγάπης.
Μία όμορφη ιστορία αγάπης μεταξύ κύκνων, εξυμνεί με ανάρτησή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
“Εκείνος ήταν από την Κρήτη, εκείνη από την Εύβοια. Βρέθηκαν στη λίμνη των Κύκνων στην Καστοριά με λίγους μήνες διαφορά. Η ψυχρή αντιμετώπιση των ντόπιων κύκνων τούς έφερε κοντά και, έκτοτε, περνούσαν μαζί κάθε λεπτό της ημέρας.
Μέχρι που η θηλυκιά του ζευγαριού δέχτηκε επίθεση από σκυλιά και μεταφέρθηκε τραυματισμένη στον Σταθμό Περίθαλψης της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, δίχως δυστυχώς να ανακάμψει από τα τραύματά της.
Εκείνος παρέμενε έξω από τον Σταθμό για μέρες, περιμένοντάς τη να γυρίσει. Έπειτα, σταμάτησε να τρώει και δεν δεχόταν καμία βοήθεια.
Μεταφέρθηκε λοιπόν (27 Φεβρουαρίου 2022) στη λίμνη Παμβώτιδα στα #ωάννινα, με την ελπίδα η αλλαγή περιβάλλοντος να του κάνει καλό…
Και όντως! Ενώ για καιρό παρέμενε μοναχικός, πλέον, 3,5 χρόνια μετά, τον συναντήσαμε πλέον ως… οικογενειάρχη, παρέα με τα μικρά του”.
