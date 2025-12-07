ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του – Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο κτηνοτρόφος συγκίνησε με τα λόγια του καθώς θανάτωναν το κοπάδι με τα σπάνια πρόβατά του.

Τελειωμό δεν έχει το δράμα για τον κτηνοτρόφο από την κεντρική Μακεδονία με το κοπάδι του να θανατώνεται έπειτα από κρούσματα ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος που συγκίνησε με τα δάκρυά του αποχαιρετώντας το κοπάδι από πρόβατα που έχει, μίας σπάνια ντόπιας ράτσας, φαίνεται ότι δεν άντεξε τη θλίψη και νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών.

Ο κτηνοτρόφος που έχει τη φάρμα Θεοφίλου στην κεντρική Μακεδονία και έχει μοιραστεί τις δυσκολίες του να έχει κανείς ζώα ιδιαίτερα πρόβατα και μάλιστα σε μία εποχή που πολλά θανατώνονται λόγω της ευλογιάς, μίλησε στην κάμερα του καναλιού στο Youtube της οικογενειακής επιχείρησης με συγκλονιστικά λόγια.

Όπως είπε 450 πρόβατα από την φάρμα του, μίας σπάνιας ράτσας θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης έχει εδώ και πολλές δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου που είναι και τα τελευταία καθαρόαιμα που απέμειναν στην περιοχή.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», λέει ο κτηνοτρόφος με λυγμούς και τονίζει ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».

 

ΠΗΓΗ: https://www.newsit.gr/

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

ΠΚ team ΠΚ team -
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται...

Ηράκλειο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που εγκλωβίστηκε στα Αστερούσια Όρη

ΠΚ team ΠΚ team -
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για τη διάσωση...

Η Αγάπη Μικρού νέα πρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Χανίων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κα. Μικρού είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην...

Μια ιστορία (φτερωτής) αγάπης και απώλειας που έγινε μια ιστορία για νέο ξεκίνημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένας κύκνος από την Κρήτη δημιούργησε οικογένεια στη λίμνη...

