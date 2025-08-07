Άγχος στην καθημερινότητα: Τι μπορούμε να κάνουμε για να το διαχειριστούμε

Όλοι λίγο-πολύ κάποιες φορές αγχωνόμαστε για τα απλά και καθημερινά – Με κάποιες απλές αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε είναι πιο εύκολο να το αποβάλλουμε.
Στην καθημερινότητά μας κάποιοι από εμάς αγχωνόμαστε για διάφορα πράγματα.
Υπάρχουν κάποιοι εύκολοι τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε το άγχος.
Δείτε ποιοι είναι αυτοί:
Να ελέγχουμε την αναπνοή μας
Η ελεγχόμενη αναπνοή, ειδικά η τεχνική της κοιλιακής ή διαφραγματικής αναπνοής, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες)και ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα — το «σύστημα χαλάρωσης» του οργανισμού. Ακόμα και 2-5 λεπτά καθημερινής πρακτικής, με αργές εισπνοές και εκπνοές, μπορούν να μειώσουν άμεσα την καρδιακή συχνότητα και να βελτιώσουν τη συγκέντρωση.
Να κάνουμε διαλείμματα στη φύση
Η επαφή με τη φύση, ακόμα κι αν πρόκειται για ένα μικρό πάρκο κοντά στη δουλειά ή τον κήπο του σπιτιού, έχει ισχυρά αντιστρεσογόνα οφέλη. Έρευνες δείχνουν πως το πράσινο περιβάλλον μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα κορτιζόλης ενώ βελτιώνει τη διάθεση. Ακόμα και 10-15 λεπτά περπάτημα ή η απλή παρατήρηση της φύσης, μπορούν να αναζωογονήσουν το μυαλό και να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.
Να κλείνουμε την… οθόνη
Η συνεχής έκθεση σε οθόνες και ειδοποιήσεις προκαλεί υπερδιέγερση του εγκεφάλου και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους. Ακόμα και μικρά διαλείμματα χωρίς κινητό, tablet ή υπολογιστή, βοηθούν στην αποσυμπίεση του νευρικού συστήματος. Η ψηφιακή αποτοξίνωση της τάξεως των 10-15 λεπτών την ημέρα βελτιώνει τον ύπνο και τη συνολική ψυχική ευεξία.
Να κάνουμε χαλαρωτικές ασκήσεις
Το άγχος προκαλεί συχνά μυϊκή ένταση, ειδικά στους ώμους, τον αυχένα και την πλάτη. Οι ασκήσεις stretching και οι απλές στάσεις γιόγκα μπορούν να απελευθερώσουν αυτή την ένταση, ενώ παράλληλα προάγουν την κυκλοφορία του αίματος και τη ροή του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η σωματική άσκηση συνδέεται επίσης με αυξημένη παραγωγή ενδορφινών, των ορμονών που βελτιώνουν τη διάθεση.
Να πίνουμε νερό και να έχουμε μία καλή διατροφή
Ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα λειτουργούν καλύτερα όταν ο οργανισμός είναι ενυδατωμένος και τρέφεται σωστά. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα και αυξημένο στρες, ενώ η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνες Β, μαγνήσιο και ω-3 λιπαρά οξέα βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του άγχους. Επιπλέον, η αποφυγή υπερβολικής καφεΐνης και ζάχαρης μπορεί να μειώσει την ένταση και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ