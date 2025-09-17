ΜΟΥΣΙΚΗ

«Άγγελέ μου»: Το νέο τραγούδι του Γιάννη Βασιλείου αφιερωμένο σε όσους δεν βρίσκονται πια κοντά μας

Ο Γιάννης Βασιλείου, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής με δεκαετίες επιτυχιών, επιστρέφει με ένα συγκινητικό νέο τραγούδι που αναμένεται να αγγίξει τις καρδιές του κοινού. Το τραγούδι φέρει τον τίτλο «Άγγελέ μου» και αποτελεί μια πανέμορφη μπαλάντα που μιλά για την απώλεια και τον αποχωρισμό από ένα αγαπημένο μας πρόσωπο.

Στους στίχους και τη μουσική του τραγουδιού συναντάμε τον ταλαντούχο Δημήτρη Τσιανάκα, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο μαέστρος Τάσος Σούρμπας.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Ado Sarmas, το οποίο αποτυπώνει με ένταση και συναίσθημα την ιστορία της απώλειας και του αποχωρισμού, ενισχύοντας τη συγκίνηση που προκαλεί η μουσική και οι στίχοι.

Ο Γιάννης Βασιλείου με το «Άγγελέ μου» προσφέρει ξανά μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα και ειλικρίνεια, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του κοινού για πάνω από 30 χρόνια.

Το «Άγγελέ μου» κυκλοφορεί από την Real Music Greece και το βρίσκεται διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της εταιρίας στο YouTube, σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα του πλανήτη και στο Real Music Tv καθημερινά σε όλα τα app με Ελληνική Τηλεόραση.

ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ:

