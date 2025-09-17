ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαρινέλλα – Φραγκούλης: Τα πράγματα δεν αλλάζουν, ας τη θυμόμαστε όπως ήταν

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Αγάπησα πολύ τη Μαρινέλλα. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε “μην με ξεχνάς”. Με προστάτευε και με αγαπούσε»
«Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ». Με αυτή τη φράση περιέγραψε την κατάσταση υγείας της Μαρινέλλας ο Μάριος Φραγκούλης, ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια την ώρα που βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο.

«Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, ήταν για εμένα από τις πιο αγαπημένες συνεργασίες που έχω ζήσει. Την αγαπώ πολύ και μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά» είπε ο Μάριος Φραγκούλης στο Buongiorno.

«Ας θυμόμαστε τη Μαρινέλλα έτσι όπως πραγματικά ήταν, με όλη την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον κόσμο. Αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε, ήταν μια γυναίκα γεμάτη δύναμη και όρεξη για τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος που έδωσε τόσα πολλά στην τέχνη. Αγάπησα πολύ τη Μαρινέλλα. Όταν σταματήσαμε τις παραστάσεις μου έλεγε “μην με ξεχνάς”. Με προστάτευε και με αγαπούσε. Ήξερε όταν ήμασταν στη σκηνή, πώς να με προσέξει» ανέφερε, μεταξύ άλλων» ανέφερε στη Φαίη Σκορδά.

«Άγγελέ μου»: Το νέο τραγούδι του Γιάννη...

0
Ο Γιάννης Βασιλείου, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες...

Κανονικά μαζί στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης...

0
Σε μία παρεξήγηση που ήταν αποτέλεσμα κατασκευασμένων δημοσιευμάτων στο...

«Άγγελέ μου»: Το νέο τραγούδι του Γιάννη...

0
Ο Γιάννης Βασιλείου, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες...

Κανονικά μαζί στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης...

0
Σε μία παρεξήγηση που ήταν αποτέλεσμα κατασκευασμένων δημοσιευμάτων στο...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
