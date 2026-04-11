Άγιο Φως: Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή – Τι ώρα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα

Στη διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τους Αγίους Τόπους προς την Ελλάδα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ από το Τελ Αβίβ.

Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και έχει ήδη περάσει τον έλεγχο ασφαλείας, με προγραμματισμένη μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, καθώς και η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, η αποστολή θα επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την παράδοση του Αγίου Φωτός πριν την αναχώρηση πίσω στο αεροδρόμιο και την πτήση προς την Αθήνα, με στόχο την άφιξη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 7 το απόγευμα.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά και εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν αναμένονται καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται με ομαλό ρυθμό και «με αισιοδοξία».

Ακόμα ο κ. Λοβέρδος σημείωσε ότι εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο, όπως είπε, εμφανίζεται σχεδόν άδειο, με περιορισμένη παρουσία πολιτικής δραστηριότητας και κυρίως στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το σχέδιο μεταφοράς σε όλη τη χώρα

Μετά την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, θα τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο αεροπορικής και χερσαίας διανομής του, ώστε να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air έχουν «επιστρατευτεί» για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί έντεκα πτήσεις:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 19:30 – 20:15 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 19:30 – 20:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 20:50 – 21:30 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 19:30 – 20:40 (έκτακτη – ειδική πτήση)

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 21:00 – 21:50 (έκτακτη – ειδική πτήση)