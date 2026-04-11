Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων – Πότε θα ανοίξουν μετά το Πάσχα

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το εορταστικό τραπέζι και τα δώρα του Πάσχα.

Μετά το απόγευμα, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ η λειτουργία τους θα επανεκκινήσει την Τρίτη του Πάσχα.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 15:00. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν μία ώρα νωρίτερα, από τις 08:00 και θα εξυπηρετούν το κοινό έως τις 18:00 ή σε ορισμένες αλυσίδες έως τις 20:00.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Η επιστροφή στο κανονικό ωράριο λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Απριλίου.