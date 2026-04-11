Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων – Πότε θα ανοίξουν μετά το Πάσχα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα καταστήματα και σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους για το εορταστικό τραπέζι και τα δώρα του Πάσχα.

Μετά το απόγευμα, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ η λειτουργία τους θα επανεκκινήσει την Τρίτη του Πάσχα.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 15:00. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν μία ώρα νωρίτερα, από τις 08:00 και θα εξυπηρετούν το κοινό έως τις 18:00 ή σε ορισμένες αλυσίδες έως τις 20:00.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα όλα τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Η επιστροφή στο κανονικό ωράριο λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Απριλίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Μεγάλο Σάββατο: Τι σηματοδοτεί η Πρώτη Ανάσταση – Το θεολογικό μήνυμα, οι παραδόσεις και τα έθιμα
Επόμενο άρθρο
Άγιο Φως: Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή – Τι ώρα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST