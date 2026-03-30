Άγιο Φως: Συμφωνία Ισραήλ – Καθολικών για Τελετή Αφής με περιορισμούς και συμβολικό χαρακτήρα

Το σχέδιο για τις τελετές του Πάσχα μετά τα πλήγματα στην Παλιά Πόλη

Μετά από μια παραγωγική συνάντηση μεταξύ της Αστυνομίας του Ισραήλ και του Λατίνου Καθολικού Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα.

Περιορισμοί λόγω της επιχείρησης «Roaring Lion»

Λόγω της περίπλοκης πραγματικότητας στον τομέα της ασφάλειας που επιβάλλει η επιχείρηση «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν σε συμβολική, περιορισμένη μορφή. Ο συντονισμός αυτός διασφαλίζει ότι η ελευθερία της λατρείας διατηρείται παράλληλα με το κοινό, πρωταρχικό καθήκον, την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η απειλή στην Παλιά Πόλη

Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και συντρίμμια έπληξαν σημεία εντός της Παλιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν άμεση απάντηση σε έναν πραγματικό και υπαρκτό κίνδυνο για όλους τους πιστούς.