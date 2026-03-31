Αναζήτηση
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος

Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Υπάτιος ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνες της και αγωνίσθηκαν για το θρίαμβο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος Γαγγρών στα χρόνια του Μεγάλου. Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.), κατά της πλάνης του Αρείου. Στο ποιμαντικό του έργο, εξακολούθησε να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποίμνιο του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις, και ιδιαίτερα την αίρεση των Ναυτιανών.

Η επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους Ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους και ζητούσαν την εξόντωση του.

Έτσι, το έτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κάποιους ειδωλολάτρες, οι οποίοι σε κρημνώδη περιοχή επιτέθηκαν κατά του Αγίου με ξύλα και πέτρες και τον άφησαν μισοπεθαμένο.

Πριν ξεψυχήσει, μία εκ των φανατικών αιρετικών γυναικών τον θανάτωσε διά λίθου.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ὃ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Ὡς τοῦ Σωτῆρος ἁγιόλεκτοι ἄρνες, ἐξωρμημένοι ἐκ χωρῶν διαφόρων, τῇ Ποίμνῃ συνεδράμετε Σάββα τοῦ σοφοῦ· ὅθεν θανατούμενοι, ἀπηνείᾳ βαρβάρων, χαίροντες ἀνήλθετε, πρὸς οὐράνιον μάνδραν, καθάπερ Ὅσιοι καί Ἀθληταί, ἐκδυσωποῦντες, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

0
0
0
0
Προηγούμενο άρθρο
Άγιο Φως: Συμφωνία Ισραήλ – Καθολικών για Τελετή Αφής με περιορισμούς και συμβολικό χαρακτήρα
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST