Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε – Πού φυλάσσονται τα λείψανά του

Ο Άγιος Στέφανος ήταν ο πρώτος μάρτυρας του Χριστιανισμού – Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 27 Δεκεμβρίου

Ο Άγιος Στέφανος διάκονος της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ, ήταν ο πρώτος χριστιανός που μαρτύρησε με λιθοβολισμό για το Χριστό και τη χριστιανική θρησκεία.

Για το λόγο αυτό η Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο και τον ονόμασε Πρωτομάρτυρα. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Δεκεμβρίου.

Ο τόπος του λιθοβολισμού και του μαρτυρίου του (Μπεϊτ- Χασκελά στα εβραϊκά ) βρίσκονταν, σύμφωνα με τις εβραϊκές παραδόσεις στο βόρειο μέρος της Ιερουσαλήμ έξω από τα τείχη της και κοντά στη σπηλιά του προφήτη Ιερεμία.

Οι χριστιανοί μετά το λιθοβολισμό πήραν το σώμα του αγίου και σύμφωνα με την παράδοση το έθαψαν στη γενέτειρα του πόλη Γκάμαλα.

Στις αρχές του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε ο τάφος του πρωτομάρτυρα και το λείψανο του μεταφέρθηκε στο λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο επίσκοπος Ιουβενάλιος, ο μετέπειτα πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, μετέφερε τα οστά του αγίου στον κήπο της Γεθσημανής και τα κατάθεσε σε εκκλησία που έκτισε προς τιμή του.

Το 460 η αυτοκράτειρα Ευδοκία, η γυναίκα του Θεοδόσιου του Β, έκτισε στο παραδοσιακό τόπο του λιθοβολισμού μεγάλη Βασιλική Μαρτύριο μέσα στην οποία, για τρίτη φορά, έγινε η κατάθεση του λειψάνου του αγίου.

Τα ερείπια της βασιλικής αυτής ανακαλύφθηκαν από τους Δομινικανούς πατέρες το 1881 και πάνω τους έκτισαν νέα βασιλική. Βρίσκεται λίγα μόνο μέτρα προς βορρά της πύλης της Δαμασκού.

Το ορθόδοξο προσκύνημα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη Γεθσημανή είναι ο χώρος στον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος έκτισε την εκκλησία για τη δεύτερη κατάθεση του λειψάνου του αγίου.

Πού βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Στεφάνου

Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, ο Αγιος Στέφανος εμφανίσθηκε στον ενάρετο ιερέα Λουκιανό και τού υπέδειξε την θέση του Λειψάνου του, το οποίο βρέθηκε και ανακομίσθηκε αδιάφθορο ενώ κατατέθηκε στην Αγία Σιών.

Από τούς αυτόπτες της Ανακομιδής αυτής μαρτυρείται, ότι «αἱ πληγαί αἱ προελθοῦσαι ἐκ τῶν λιθοβολημάτων ἔλαμπον ὡς οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ!».

Κατά την βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου το Λείψανο του Αγίου Στεφάνου – εκτός της δεξιάς χειρός – ανακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη ενώ αργότερα ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β’Μικρός, έστειλε στην Σιωνίτιδα Εκκλησία μεγάλες δωρεές και πέτυχε να δωριθεί η δεξιά του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου στην αδελφή του, Αγία Πουλχερία.

Τεμάχιο της τιμίας κάρας του Αγίου Πρωτομάρτυρα και αρχιδιακόνου Στεφάνου φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος.

Η δεξιά κνήμη του Αγίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, τον μοναδικό ναό αφιερωμένο στον Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Αγιο Στέφανο, στην Αττική.

Το άφθαρτο αυτό Ιερό Λείψανο του Αγίου (δεξιά κνήμη) μεταφέρθηκε από την Σαφράμπολη της Παφλαγονίας και φυλάσσεται ως πολύτιμο θησαύρισμα εντός του Ναού.