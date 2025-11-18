Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου για ένα κράνος – Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και οι γονείς τους

Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο.
Ένα ακόμα θλιβερό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Ένας 16χρονος, τραυματίστηκε μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από ανήλικους επί της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά, κοντά στο 11ο ΓΕΛ.
Αφορμή για τον ξυλοδαρμό του αγοριού χθες Δευτέρα, στάθηκε ένα κράνος μηχανής το οποίο φέρονται να του είχαν κλέψει προ ημερών, οι ανήλικοι δράστες. Όταν τους ζήτησε το λόγο ο 16χρονος, δέχθηκε την ομαδική επίθεση που του προκάλεσε σωματικές βλάβες και τον έστειλε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.
Μάλιστα σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εξ αυτών ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο τον ξυλοδαρμό ενώ προκλήθηκαν φθορές και στο μηχανάκι του 16χρονου που ανήκει στον πατέρα του.
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη των πέντε ανήλικων αγοριών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε βαθμό κακουργήματος και εν προκειμένω για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους), απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.
Να σημειωθεί τέλος ότι συνελήφθησαν και κάποιοι από τους γονείς των δραστών για παραμέληση εποπτείας, οι οποίοι ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ