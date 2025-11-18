ΚΡΗΤΗ

Τρία σκάφη με πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγη ώρα στην Κρήτη

Μαζικές διασώσεις σε διαφορετικά σημεία της θάλασσας από Λιμενικό, Frontex και ιδιωτικά σκάφη.

Πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή της Χρυσής, όπως ανέφερε νωρίτερα το patris.gr

Αρχικά εντοπίστηκαν περίπου 30 μετανάστες να έχουν αποβιβαστεί στη Χρυσή, κινητοποιώντας άμεσα το Λιμενικό. Λίγο αργότερα, περιπολικό σκάφος εντόπισε 5,5 ναυτικά μίλια από το νησί μια βάρκα με περίπου 60 άτομα, με τη διάσωση να υποστηρίζεται και από ιδιωτικό σκάφος.

Σε τρίτο περιστατικό, η Frontex εντόπισε 11,2 ναυτικά μίλια δυτικά της Χρυσής άλλο ένα σκάφος με 35 περίπου μετανάστες.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρα για καταγραφή και παροχή πρώτων βοηθειών.

 

