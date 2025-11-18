Η κρίση του οίκου μας: Ο Σάκης Αρναούτογλου μιλά στο Cretalive για το μέλλον της Κρήτης

Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί γιατί η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης και τι στήριξη χρειάζεται.
Μας καίει ο ήλιος περισσότερο τα τελευταία χρόνια; Κάνει αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση, ποια είναι η στήριξη που προσφέρει προς τα κράτη της; Η Ελλάδα πως ανταποκρίνεται; Πώς θα μπορούσαν οι αγρότες της Κρήτης να στηριχθούν απέναντι στις νέες κλιματικές συνθήκες; Εκφράζεται η φωνή τους; Πώς μπορεί η Κρήτη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα λειψυδρίας και διαχείρισης υδάτων;
Σε αυτά κι άλλα πολλά ερωτήματα απάντησε ο Σάκης Αρναούτογλου στο Cretalive, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, ενώ έκανε και τις επισημάνσεις τους για το πρόβλημα λειψυδρίας και διαχείρισης των υδάτων του νησιού.
Ο κος Σ. Αρναούτογλου έκανε αναφορά σε κρίση του οίκου μας, κι όχι απλά κλιματική κρίση, παρομοιάζοντας τον πλανήτη με το σπίτι μας, το οποίο – όπως είπε- δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να λερώνουμε και να ρυπαίνουμε, όπως κάνουμε με το περιβάλλον.
Ακόμη, εξήγησε τί ακριβώς είναι καιρικά η κλιματική κρίση, μιλώντας για ραγδαιότητα και εμμονική συμπεριφορά του μετεωρολογικού συστήματος, αλλά και γιατί η Κρήτη έχει γίνει βορά της κρίσης.
Αυτά και πολλά περισσότερα στη συνέντευξη που ακολουθεί:
