ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κρίση του οίκου μας: Ο Σάκης Αρναούτογλου μιλά στο Cretalive για το μέλλον της Κρήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί γιατί η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης και τι στήριξη χρειάζεται.

Μας καίει ο ήλιος περισσότερο τα τελευταία χρόνια; Κάνει αρκετά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση, ποια είναι η στήριξη που προσφέρει προς τα κράτη της; Η Ελλάδα πως ανταποκρίνεται; Πώς θα μπορούσαν οι αγρότες της Κρήτης να στηριχθούν απέναντι στις νέες κλιματικές συνθήκες; Εκφράζεται η φωνή τους; Πώς μπορεί η Κρήτη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα λειψυδρίας και διαχείρισης υδάτων;

Σε αυτά κι άλλα πολλά ερωτήματα απάντησε ο Σάκης Αρναούτογλου στο Cretalive, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, ενώ έκανε και τις επισημάνσεις τους για το πρόβλημα λειψυδρίας και διαχείρισης των υδάτων του νησιού.

Ο κος Σ. Αρναούτογλου έκανε αναφορά σε κρίση του οίκου μας, κι όχι απλά κλιματική κρίση, παρομοιάζοντας τον πλανήτη με το σπίτι μας, το οποίο – όπως είπε- δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να λερώνουμε και να ρυπαίνουμε, όπως κάνουμε με το περιβάλλον.

Ακόμη, εξήγησε τί ακριβώς είναι καιρικά η κλιματική κρίση, μιλώντας για ραγδαιότητα και εμμονική συμπεριφορά του μετεωρολογικού συστήματος, αλλά και γιατί η Κρήτη έχει γίνει βορά της κρίσης.

Αυτά και πολλά περισσότερα στη συνέντευξη που ακολουθεί:

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί το νομοθετικό...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι...

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου για ένα κράνος –...

0
Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ένα ακόμα...

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί το νομοθετικό...

0
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι...

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου για ένα κράνος –...

0
Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ένα ακόμα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη αλλοδαπού για καταδικαστική απόφαση
Επόμενο άρθρο
Τρία σκάφη με πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγη ώρα στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χρυσοχοΐδης: Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή – Τι είπε για τα Βορίζια

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι...

Όλο και λιγότερα χρήματα για αρχαιολογικές ανασκαφές

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων. Όλο και...

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου για ένα κράνος – Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και οι γονείς τους

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο. Ένα ακόμα...

Euroleague: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντιρόγκα με φόντο το Final Four

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρίσκεται στη χώρα μας, για τη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST