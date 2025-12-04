ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

Οι αγρότες συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και υπάρχοντα ενισχύονται.

Κλειστή παραμένει αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου από τους αγρότες. Παρά τη συνεχή βροχόπτωση και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηλείας προχώρησαν σε δυναμική κινητοποίηση.

Κλειστή η Πατρών- Πύργου στο ύψος της Κ. Αχαίας

Οι αγρότες συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Νέα μπλόκα στήνονται σε όλη τη χώρα και υπάρχοντα ενισχύονται.

Δεν υποχωρούν

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις σε βάθος χρόνου, ακόμη και έως τις γιορτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού: Πραγματοποιείται «εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας».

Πέντε 24ωρα από την έναρξη των κινητοποιήσεων οι άνθρωποι της παραγωγής, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μέτωπο πανελλαδικού συντονισμού, παλεύουν για επιβίωση, για αξιοπρέπεια και το δικαίωμα να ζήσουν από τη δουλειά τους.

Στα ήδη υπάρχοντα μπλόκα, σήμερα προστέθηκαν στο Λόγγο Τρικάλων στον αυτοκινητόδρομο Ε 65, στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου στον κόμβο του Πύργου, στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, στην εθνική οδό Ιωαννίνων – Πρέβεζας στο ύψος του Λούρου και στον κόμβο Κερδυλών Σερρών.

