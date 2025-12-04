ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Την όρασή της κινδυνεύει να χάσει μια 50χρονη γυναίκα – Την μαχαίρωσε ο πρώην σύζυγός της στο πρόσωπο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο άνδρας επιχείρησε να δολοφονήσει την πρώην γυναίκα του στη Θάσο.

Την όρασή της κινδυνεύει να χάσει μια 50χρονη γυναίκα η οποία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύζυγο της, στο σπίτι της στη Θάσο.

Ο άνδρας είχε ταξιδέψει από την Αλβανία με ΚΤΕΛ και μόλις έφτασε στον Θεολόγο, επιχείρησε να δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του, η οποία φέρεται εδώ και έναν χρόνο να ζει με νέο σύντροφο.

Χτυπούσε την γυναίκα και της έριχνε στο πρόσωπο μαχαιριές

Ο 55χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες από το kavalanews.gr, την εντόπισε σε μίνι μάρκετ και άρχισε να την καταδιώκει. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι της, εκείνος έσπασε το παράθυρο, εισέβαλε στον χώρο και της επιτέθηκε με γροθιές και μαχαιριές στο πρόσωπο.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει στον δρόμο, ενώ ο δράστης συνέχισε να την καταδιώκει μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να τραπεί σε φυγή.

Ένα από τα τραύματα της γυναίκας, στο μάτι, κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρό και για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οφθαλμολογική κλινική όπου και νοσηλεύεται.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, ενώ οι αρχές διερευνούν πληροφορίες που θέλουν να έχει προηγηθεί και άλλο περιστατικό βίας εναντίον της γυναίκας

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

