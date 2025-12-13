ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: «Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη τη Δευτέρα – Την Κυριακή η αποστολή των αιτημάτων τους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αν οι αγρότες δεν λάβουν απάντηση για τα αιτήματά τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις

Οι αγρότες αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στη Νίκαια Λάρισας. Όπως τονίζουν, την Κυριακή θα αποστείλουν στον πρωθυπουργό έγγραφο με τα αιτήματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται η μείωση των τιμών στα αγροτικά καύσιμα και στο ενεργειακό κόστος, καθώς και η επαναφορά των επιδοτήσεων στα επίπεδα πριν από πέντε χρόνια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Αγρότες: Διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά μας
Απαντώντας στην πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση, λένε ότι διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, το εκλαμβάνουν ως ένα επικοινωνιακό τρικ.

Εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν σε δημοσιογράφους πριν την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκαν με σκληρή θέση με τον αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, να τονίζει ότι «είμαστε αποφασισμένοι εφόσον ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας η σύσκεψη να τους στείλουμε τα αιτήματα και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Θα πάμε σε διάλογο αν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να βρεθεί πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ο πρωθυπουργός στα αιτήματα. αλλιώς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό σόου της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση θέλει δύο, ο κ. Μητσοτάκης ενήργησε αυθαίρετα και έκλεισε μόνος το ραντεβού» συνέχισε και κατέληξε: «ο πρωθυπουργός μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνει παρέμβαη για να έχουμε βάση για να ξεκινήσει διάλογος αλλά θα πρέπει να να αρωτηηθεί αν επιζητεί λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Κουκούτσης επίσης από την ομοσπονδία Λάρισας λέγοντας «δεν μπορούμε να πάμε σε προσχηματικό διάλογο, δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, θυμίζω ότι έχουμε υπάρξει και 40 ημέρες στον δρόμο, ελπίζω να μην χρειαστεί».

