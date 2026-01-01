Με αισιοδοξία υποδέχθηκε το Ηράκλειο το 2026

Το ηχηρό «ΝΑΙ» των πολιτών ως απάντηση στην ερώτηση του Αλέξη Καλοκαιρινού «Αγαπάμε το Ηράκλειο;» και η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα γίνει μια πόλη μέσα στην οποία η ζωή μας θα είναι καλύτερη το 2026

Οι άστατες καιρικές με τη βροχή που έπεφτε σχεδόν αδιάκοπα, δεν πτόησε τους Ηρακλειώτες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της παραμονής της Πρωτοχρονιάς που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου στα Λιοντάρια, στο αίθριο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, με τους Gadjo DIlo και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Δέσποινας Σκανδαλάκη, να συνοδεύουν μουσικά την υποδοχή του 2026.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους Τάσο Τσατσάκη, Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Γιώργο Καραντινό, Νίκο Γιαλιτάκη, Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιάννη Τσαπάκη και Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, αλλά και τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, μέτρησαν αντίστροφα και ο βροχερός ουρανός φωτίστηκε από τα «αθόρυβα» πυροτεχνήματα που έχει καθιερώσει ο Δήμος στις εκδηλώσεις του.

Δευτερόλεπτα πριν την αλλαγή της χρονιάς, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, λαμβάνοντας ως απάντηση ένα παρατεταμένο και ηχηρό «ΝΑΙ», στην ερώτηση «Αγαπάμε το Ηράκλειο;» που απηύθυνε στους συγκεντρωμένους πολίτες, τόνισε ότι το Ηράκλειο θα γίνει καλύτερο το 2026: «Την πόλη μας, που έχει ομορφιές, θα την κάνουμε καλύτερη μέσα στο 2026.

Θα κάνουμε πιο πολλές τις ομορφιές και θα λιγοστέψουμε τις ασχήμιες. Θα την κάνουμε μια πόλη μέσα στην οποία η ζωή μας θα είναι καλύτερη. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι θέλει αγάπη. Αγάπη για την πόλη. Αγαπάμε το Ηράκλειο; Αγαπάμε το Ηράκλειο! Και το Ηράκλειο μας αγαπάει και θα μας επιστρέψει την αγάπη που θα του δείξουμε με έναν έμπρακτο τρόπο».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το 2026, επεσήμανε τη ζεστασιά που επικρατούσε στην πλατεία, τονίζοντας: «Είμαστε όμορφα και τελικά και ζεστά. Γιατί η ζεστασιά έρχεται από την καρδιά. Είναι η ώρα των ευχών και η πρώτη ευχή που κάνουμε είναι η ευχή για την ειρήνη. Μας ακούγεται συνήθως λίγο ψυχρή, αφηρημένη ευχή.

Όμως αν ρωτήσετε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται ανάμεσα μας, θα σας πουν κάτι διαφορετικό. Πόσο πολύτιμο είναι. Διότι έχουν ζήσει ξεριζωμούς και πράγματα που δεν θέλουμε να ζήσουμε και να ξαναζήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή η ευχή είναι επίκαιρη και πρέπει να την δίνουμε. Η άλλη ευχή είναι για υγεία, χαρές, και αγάπη.

Αγάπη να δίνουμε. Όταν την δίνουμε τότε την παίρνουμε κιόλας. Έτσι γεμίζει και γαληνεύει η ψυχή μας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εύχομαι οι προσδοκίες όλων μας, οι κοινές μας προσδοκίες αλλά και οι ιδιαίτερες προσδοκίες, οι πιο προσωπικές, να εκπληρωθούν. Εύχομαι λοιπόν το 2026 να είναι μια καλή χρονιά. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε».