Ακρίβεια: Διακοπές με το κυάλι, διασκέδαση με το σταγονόμετρο

Νέες αυξήσεις στις τιμές εκτροχιάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τους πολίτες να πιέζονται ολοένα και περισσότερο

Νέες ανατιμήσεις γονατίζουν τους φορολογούμενος, χτυπώντας πλέον σε όλα τα πεδία, από τη δυνατότητα για διακοπές μέχρι τις υπηρεσίες αναψυχής, με την αυξανόμενη ακρίβεια να εκτοξεύει την ήδη ασφυκτική πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά.

Όσον αφορά στις διακοπές, σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών στα πακέτα των διακοπών, τα ξενοδοχεία, τα μοτέλ, τα πανδοχεία, τα καύσιμα, την μετακίνηση με αεροπλάνο και σχετικές υπηρεσίες, ενώ και η διασκέδαση έγινε ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση, με αυξήσεις σε ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εστιατόρια, καφετέριες, τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά, κατοικίδια ζώα, καπνό, καφενεία, κυλικεία, μικρά είδη αναψυχής, άνθη και σχετικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες είχαμε αυξήσεις τιμών σχεδόν σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς, και στα τρόφιμα, με τις σημαντικότερες ανατιμήσεις σε αυτόν τον τομέα να σημειώνονται σε:

Ψωμί (2%),

Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%),

Κρέατα (6,2%),

Ψάρια νωπά (7%),

Γιαούρτι (3,4%),

Φρούτα (19,3%),

Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%),

Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (6,4%) και

Καφέ (16,8%).

Η ακρίβεια έπληξε και τους εξής τομείς:

Ένδυση και υπόδηση (8,4%),

Ενοίκια κατοικιών (11,3%),

Ηλεκτρισμό (18,9%),

Φυσικό αέριο (4,4%),

Πακέτο διακοπών (6,4%),

Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (6%),

Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (5,7%) και

Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε μόλις έναν μήνα, είχαμε εξίσου σημαντικές αυξήσεις τιμών, με τις πιο μεγάλες να σημειώνονται σε:

Μοσχάρι (1,1%),

Πουλερικά (2,6%),

Ψάρια νωπά (1%),

Ελαιόλαδο (9,5%),

Λαχανικά νωπά (1,1%),

Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (1%),

Λοιπά τρόφιμα (3%),

Καφέ (5,3%),

Ενοίκια κατοικιών (0,6%),

Ηλεκτρισμό (5,7%),

Φυσικό αέριο (2,7%),

Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).

Διακοπές και διασκέδαση με τις τιμές στα ύψη

Αναλυτικότερα, κατά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, o πληθωρισμός του Ιουλίου (3,1%) είναι απόρροια των παρακάτω αυξήσεων τιμών:

+ 2,8% στην ομάδα: Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.

+ 1,8% στην ομάδα: Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

+ 8,4% στην ομάδα: Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

+ 6,6% στην ομάδα: Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

+ 2,0% στην ομάδα: Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

+ 2,1% στην ομάδα: Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

+ 0,8% στην ομάδα: Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής, άνθη, κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.

+ 2,6% στην ομάδα: Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

+ 6,2% στην ομάδα: Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

+ 0,6% στην ομάδα: Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

