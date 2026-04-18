Ρέθυμνο:Με προβληματισμό και αγωνία ανοίγει για τους εργαζόμενους η τουριστική σεζόν

Με προβληματισμό και αγωνία ανοίγει για τους εργαζόμενους η τουριστική σεζόν

ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΑΜ FM 102

Κώστας Νικολιδάκης: “Απουσιάζουν τα κίνητρα για τους απασχολούμενους στον τουρισμό”

Το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν είναι πλέον εμφανές και στους δρόμους της πόλης με τους επισκέπτες να φτάνουν στο Ρέθυμνο και τα ξενοδοχεία να ανοίγουν σταδιακά, προκειμένου να τους υποδεχτούν για μια ακόμη χρονιά και να τους προσφέρουν την τοπική φιλοξενία.

Η εικόνα ωστόσο σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της νέας θερινής σεζόν, για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, δεν είναι αντίστοιχα αισιόδοξη. Και αυτό διότι δεν λείπει ο προβληματισμός και η αγωνία για πολλούς που αυτή την περίοδο – και ενώ το ταμείο ανεργίας έχει λήξει από τον Φλεβάρη – περιμένουν την επαναπρόσληψη τους.

Αναμφίβολα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως μετέφερε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 και την εκπομπή “Πρώτη Γραμμή” ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου Κώστας Νικολιδάκης, έχουν “φρενάρει” το άνοιγμα περισσότερων ξενοδοχείων απ’ όσα ήδη έχουν κάνει την αρχή στη νέα τουριστική σεζόν στο Ρέθυμνο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει να προσλαμβάνουν προσωπικό σταδιακά και άλλα να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας, χωρίς ακόμη να προχωρούν σε προσλήψεις. Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους σε μια παρατεταμένη αναμονή, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν έχουν αυτή την περίοδο κανένα εισόδημα.

Στην “αφετηρία” της τουριστικής σεζόν, όπως περιέγραψε ο κ. Νικολιδάκης μεταφέροντας την εικόνα: “Έχουν ανοίξει μερικά ξενοδοχεία, όχι όμως όσα θα έπρεπε να έχουν ανοίξει τέτοια εποχή, λόγω των δυσμενών συνθηκών με τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Εμείς οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κάθε χρόνο τέτοια περίοδο αντιμετωπίζουμε σχεδόν το ίδιο πρόβλημα. Όλοι θέλουμε να δουλέψουμε, δυστυχώς όμως λόγω πληροτήτων δεν έχει επαναπροσληφθεί το προσωπικό που θα έπρεπε. Ταυτόχρονα τα χρήματα απ’ το ταμείο ανεργίας έχουν τελειώσει”.

Δύσκολη αρχή και για όσους ήδη εργάζονται

Και δεν είναι όπως πρόσθεσε μόνο η αγωνία για όσους περιμένουν την επαναπρόσληψη τους. Δυσκολίες υπάρχουν και για όσους έχουν ξεκινήσει να εργάζονται και έχουν προσληφθεί οι οποίοι καλούνται με τη σειρά τους να περαιώσουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας, απ ότι θα έκαναν αν είχαν προσληφθεί και οι συνάδελφοί τους.

Έτσι την εργασία αυτή, ελλείψει προσωπικού, την κάνουν οι ίδιοι καλύπτοντας αυτό το κενό, έως ότου προχωρήσει η ροή των επαναπροσλήψεων. “Οι τυχεροί εργαζόμενοι που έχουν πιάσει δουλειά αυτή τη στιγμή έχουν εντατικοποιήσει τις εργασίες τους. Με το να μην έχει επαναπροσληφθεί όλο το προσωπικό κάνουν περισσότερη δουλειά απ’ όση θα έπρεπε, κάποιοι άλλοι δουλεύουν πέντε και έξι ώρες, αντί για οκτώ ώρες και σε αυτό το χρόνο βγάζουν τη δουλειά οκτώ ωρών.

Έχουμε κάποια ξενοδοχεία που έχουν ξεκινήσει καθαρισμούς αλλά προσλήψεις δεν έχουν γίνει ακόμη, διότι προφανώς υπάρχει η σκέψη πως οι καθαρισμοί δεν θα πρέπει να αμείβονται, αλλά είναι για το καλό της επιχείρησης και της βιωσιμότητας της” εξήγησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου.

Ο ίδιος επεσήμανε πως δεν υπάρχει αισιοδοξία και δυστυχώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: “δεν υπάρχει φως στο τούνελ για τους εργαζόμενους στον τουρισμό”.

Και αυτό, διότι όπως τόνισε ο τουρισμός βαδίζει σε μια σταθερή τροχιά καταφέρνοντας να ανταπεξέλθει μεν στις εκάστοτε προκλήσεις, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και “μονοκαλλιέργεια” που τον καθιστά ευάλωτο στις αλλαγές. Αυτό σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, δημιουργεί συχνά ανασφάλεια, την ίδια ώρα που τα κίνητρα από πλευράς της Πολιτείας είναι ισχνά, για να “κρατήσουν” ή να προσελκύσουν προσωπικό στον κλάδο.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι χωρίς εισόδημα από τον Φλεβάρη

Ενδεικτικό, όπως σημείωσε ο κ. Νικολιδάκης, είναι πως το Ταμείο Ανεργίας σήμερα για τους εποχικά απασχολούμενους δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι από την λήξη της σεζόν έως και την επαναπρόσληψη τους, για κάποιους μήνες να μένουν στο “κενό”.

Όπως εξήγησε συγκεκριμένα: “Το Ταμείο Ανεργίας ισχύει για τρεις μήνες και πέντε ημέρες. Αφορά όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι αν είναι εποχικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει 100 ένσημα τη σεζόν που πέρασε, αν δεν είναι να έχουν 125 στο 14 μηνο απ’ την απόλυσή τους. Το Ταμείο ανεργίας στους περισσότερους εργαζόμενους που απασχολούνται στον τουρισμό έχει τελειώσει από τις αρχές Φεβρουαρίου. Έκτοτε δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα”.

Απαραίτητο να δοθούν κίνητρα για τους απασχολούμενους στον τουρισμό

Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη θέσπισης κινήτρων και όπως τόνισε πρώτιστη μέριμνα προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι το εισόδημα των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα επεσήμανε: “Πρώτη κίνηση σε πρώτη φάση θα έπρεπε να είναι η κυβέρνηση να σκύψει πάνω απ’ τους εργαζόμενους και να κάνει ανταποδοτικό το ταμείο. Αυτό έχει και έσοδα, έμμεσους και άμεσους φόρους τους οποίους θα εισπράξει το κράτος και το να μπουν παραπάνω χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που δουλεύουν.

Γιατί όταν ο εργαζόμενος ξέρει ότι όσο παραπάνω ένσημα έχει, τόσο περισσότερο ταμείο ανεργίας θα πάρει ο κάθε εργαζόμενος θα κυνηγάει τα ένσημά του. Τώρα είναι τρεις μήνες τίποτα παραπάνω και λαμβάνει τα ίδια. Μόλις συμπληρώσει τα 100 ένσημα δεν έχει όφελος. Δεν έχει κίνητρο να κυνηγήσει τα ένσημά του”.

Παράλληλα, τόνισε πως ένα σημαντικό σκέλος για να υπάρξουν κίνητρα και να διαμορφωθούν συνθήκες που θα στρέψουν στον κλάδο τους εργαζόμενους, είναι η επέκταση της τουριστικής σεζόν, κάτι όμως που προϋποθέτει υποδομές και οργάνωση.

Όπως εξήγησε: “Θα πρέπει να υπάρξουν υποδομές για την επέκταση της σεζόν. Θα θυμίσω μια προσπάθεια που είχε γίνει πριν χρόνια με το χειμερινό τουρισμό και είχαν μείνει ανοιχτά ξενοδοχεία και στο Ρέθυμνο. Αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα χρήματα που θα έπρεπε να λάβουν.

Όταν έγινε η κίνηση αυτή μπλόκαρε το ταμείο και κάποιοι δεν πήραν ταμείο ανεργίας. Εν τέλει η επιμήκυνση του τουρισμού ήταν για ένα μήνα, μετά ναυάγησε όλο το εγχείρημα διότι δεν έχουμε υποδομές. Από τους δρόμους, έως τις πύλες εισόδου, έως τα κτήρια είμαστε συνολικά στημένοι μόνο για την θερινή περίοδο, σε όλα”.

Επιλέγουν η την εργασία στον εξωτερικό ή στρέφονται σε άλλους κλάδους οι εργαζόμενοι

Η φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο, μια τάση που ήταν ιδιαίτερα εμφανής την τελευταία πενταετία, δεν δείχνει σήμερα να αντιστρέφεται. Και αυτό επειδή απουσιάζουν τα κίνητρα, επανέλαβε ο κ. Νικολιδάκης, παρουσιάζοντας την εικόνα που συνθέτει τις προκλήσεις στον κλάδο: “Θυμίζουμε ότι για δύο τρεις μήνες οι εργαζόμενοι είναι χωρίς εισόδημα.

Δουλεύουν πέντε μήνες και φορολογούνται για δώδεκα, το ΕΦΑΠΑΞ της 20ετίας είναι και αυτό κομμένο. Με τι κίνητρα θα επιστρέψει ο εργαζόμενος: Μπορεί ο εργαζόμενος να ανταπεξέλθει με έξι και επτά χιλιάδες εισόδημα το χρόνο; Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο εργένη που δεν έχει οικογενειακές υποχρεώσεις και παίρνει 800 και 900 ευρώ μισθό πέντε μήνες. Πως θα ανταποκριθεί”;

Για τους παραπάνω λόγους είναι σύνηθες οι απασχολούμενοι στον κλάδο, να καταφεύγουν σε άλλες επαγγελματικές λύσεις, είτε να φεύγουν στο εξωτερικό, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το απαραίτητο εισόδημα.

“Πολλοί απ’ αυτούς που δουλεύουν κάποιους μήνες στον τουρισμό, το χειμώνα φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό. ‘Άλλοι που μένουν στην Ελλάδα πάνε σε άλλους τομείς βρίσκουν άλλες μορφές απασχόλησης οι οποίες φυσικά σε μεγάλο βαθμό, αφορούν ανασφάλιστη εργασία. Ψάχνει ο καθένας και κάτι άλλο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει”.

Όπως μετέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο τουρισμός στην Ελλάδα και στην Κρήτη είναι οι άνθρωποι και οι εργαζόμενοι του, αφού η φιλοξενία είναι η παράμετρος που θα κάνει τους επισκέπτες να "ξεχωρίσουν" τον προορισμό ή να τον επιλέξουν εκ νέου. Γι' αυτό και όπως τόνισε είναι σημαντικό και η πολιτεία να "επενδύσει" στο ανθρώπινο δυναμικό της προσφέροντας όλα τα απαραίτητα κίνητρα που θα εξασφαλίσουν την ενίσχυση αλλά και επιστροφή στον κλάδο.