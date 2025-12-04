ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΡΗΤΗ

Ακυρώθηκε η συνάντηση των Κρητικών αγροτοκτηνοτρόφων με τον Κωστή Χατζηδάκη!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε την ακύρωσή της, μετά την άρνηση του Υπουργείου να επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των φορέων της Κρήτης.

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη μετάβαση αντιπροσωπειών στο Μέγαρο Μαξίμου, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε την ακύρωση της συνάντησης των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, η οποία είχε οριστεί για αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση προέκυψε ύστερα από την άρνηση του Υπουργείου να επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού στη συζήτηση. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είχε εξαρχής ζητηθεί πλήρης θεσμική εκπροσώπηση, ώστε να παρουσιαστούν συνολικά τα προβλήματα και οι προτάσεις του αγροτικού κόσμου της Κρήτης.

Όπως επισημαίνεται, «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την Κρήτη πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή και τη φωνή όλων των εμπλεκόμενων θεσμών», ενώ τονίζεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις» για διάλογο.

Η Παγκρήτια Συντονιστική δηλώνει διαθέσιμη για νέο προγραμματισμό της συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των φορέων της Κρήτης, όπως είχε ζητηθεί από την αρχή.

Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν το Ηράκλειο για σύντομες...

0
Αυξημένες κατά 76,1% το 5μηνο Νοέμβριος – Μάρτιος –...

Διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και...

0
Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Την στήριξή τους στο...

Οι Ευρωπαίοι επιλέγουν το Ηράκλειο για σύντομες...

0
Αυξημένες κατά 76,1% το 5μηνο Νοέμβριος – Μάρτιος –...

Διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και...

0
Τι αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Την στήριξή τους στο...
ΠΚ team
ΠΚ team
