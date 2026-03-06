Αλέξης Καλοκαιρινός: «Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη και σεβασμό. Η κατανόηση είναι η βάση για τη λύση των προβλημάτων»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην Ημερίδα της ΚΕΔΕ για το σχέδιο δράσης της Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας

Στην ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), με θέμα «Η Αυτοδιοίκηση δίπλα στη Νέα Γενιά – Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας» που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή 6/3, συμμετείχε και τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και στην τοποθέτησή του, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγένιου, του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Βουλευτών, του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλία Αποστολόπουλου, της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργου Μαρινάκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ Αναστάσιου Μαυρίδη, Δημάρχων, Αντιπεριφερειαρχών και Αντιδημάρχων, αναφέρθηκε στη νεανική παραβατικότητα και με την προηγούμενη ιδιότητά του ως Πανεπιστημιακού τόνισε:

«Έχουμε την εντύπωση ότι η συνολική βία στην κοινωνία, ο σχολικός εκφοβισμός, η σχολική και έμφυλη βία αυξάνεται. Όμως η αύξηση της βίας δεν είναι κάτι το οποίο τεκμηριώνεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αφενός ότι η βία μετασχηματίζεται, μετασχηματίζονται τα χαρακτηριστικά της και αφετέρου η δική μας πρόσληψη επίσης μετασχηματίζεται. Οι προσδοκίες της κοινωνίας σήμερα είναι διαφορετικές.

Τα θεσμικά εργαλεία που δημιουργήσαμε με βάση της προσδοκίες αυτές είναι διαφορετικά και συνεπώς υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για τον περιορισμό της βίας. Είτε αυτή ήταν περισσότερη είτε ήταν λιγότερη στο παρελθόν. Ο ισχυρισμός ότι ήταν λιγότερη η βία στο παρελθόν είναι ανιστόρητος».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στο θεσμικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τη νέα γενιά, επισημαίνοντας ότι για να τον επιτελέσει θα πρέπει να αντιληφθεί το μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν οι νέοι, σημειώνοντας:

«Η Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο, με βάση την αρχή της εγγύτητας. Αλλά για να τον επιτελέσει θα πρέπει να γίνουν ορισμένες παραδοχές που να βασίζονται στην πραγματικότητα. Αυτές οι παραδοχές έχουν να κάνουν και με τον μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στο οποίο πλάθονται οι νέοι άνθρωποι και που είναι πολύ διαφορετικός από το περιβάλλον στο οποίο αυτό συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ κινδυνεύουμε με ένα χάσμα γενεών το οποίο θα μειώσει την κατανόηση μας.

Διότι η κατανόηση είναι η βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι η διαμόρφωση των ταυτοτήτων, δηλαδή η συνειδησιακή διαμόρφωση των νέων ανθρώπων έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχε πριν από μερικά χρόνια, πόσο μάλλον πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις συλλογικές ταυτότητες.

Την αναζήτηση των συλλογικών ταυτοτήτων που είναι μια αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου. Η αναζήτηση και ο σχηματισμός της συλλογικής ταυτότητας τώρα, γίνεται μέσα σε περιβάλλοντα τεχνολογίας».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εγκληματικότητας – Παραβατικότητας των Νέων της ΚΕΔΕ Μιχάλη Καραμαλάκη για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της Ημερίδας και την επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε για την νεανική παραβατικότητα, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χώρος στους νέους για να εκφραστούν: «Αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει να γίνεται στη βάση της κατανόησης είναι να δώσουμε έδαφος στους νέους ανθρώπους.

Αυτό ίσως δεν θα έπρεπε να έχει σαν πρώτο λόγο την προστασία. Πιο πολύ την αυτενέργεια τους, στο έδαφος για την αυτενέργεια τους, για την πραγματοποίηση τους μέσα σε χώρους που είναι και ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου ο οποίος θα είναι πιο φιλικός. Αυτό είναι μέρος της δικής μας ευθύνης. Η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Τι χρειάζονται πρώτα από όλα τα παιδιά; Αγάπη και σεβασμό. Εάν έχουμε αγάπη και σεβασμό, έχουμε την βάση για να πάμε παραπέρα»