Μεταναστευτικό: 340 άτομα έφτασαν στην Κρήτη σε μία νύχτα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Επτά επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης – Περίπου 400 άτομα περισυνέλεξε το Λιμενικό.

Τριακόσια σαράντα μετανάστες έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, από τις 4:00 το βράδυ μέχρι και νωρίς σήμερα το πρωί, 7 διαφορετικές βάρκες με μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν νότια της Κρήτης, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές.

Ειδικότερα, η πρώτη λέμβος με περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκε 21 μίλια νότια της Γαύδου λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα. Πραγματοποιήθηκε διάσωσή τους από το λιμενικό με τη συνδρομή εναέριου μέσου της Frontex σύμφωνα με τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Την ίδια περίπου ώρα, βάρκα με 57 μετανάστες εντοπίστηκε 11 μίλια νότια του ακριτικού νησιού, με τις αφίξεις να μη σταματούν εκεί.

Το λιμενικό προχώρησε, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, σε ακόμη 3 διασώσεις, εντοπίζοντας βάρκες με 32 μετανάστες, 25 μίλια νότια της Γαύδου, με 55 μετανάστες σε απόσταση 10 μιλίων και με 54 μετανάστες στα 23 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού. Οι δεκάδες μετανάστες διασώθηκαν με τη συνδρομή λιμενικών σκαφών και εναέριων μέσων και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Ακόμη μία βάρκα με 48 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες. Μετά τη διάσωσή τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Τέλος, αργότερα σήμερα το πρωί, σκάφος με 39 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει 30 μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.

