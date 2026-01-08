Αλέξης Τσικόπουλος: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο γιατρό στην Κρήτη

Ο 33χρονος γιατρός έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 7 Δεκεμβρίου, όταν τηλεφώνησε στον πατέρα του και του είπε ότι δεν αισθάνεται καλά

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από την ημέρα που εξαφανίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος σε περιοχή των Χανίων στην Κρήτη.

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες των Αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας του γιατρού δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 33χρονου, με τις ελπίδες να έχουν σβήσει αναφέρει το patris.gr.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά, ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί. Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις Αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει ο,τιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Θύμα εξαπάτησης από ιδιωτικό ερευνητή η οικογένεια του 33χρονου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.