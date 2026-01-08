ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά: Φωτιά κατέστρεψε φορτηγό

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε φορτηγό αυτοκίνητο στην περιοχή Ασπρουλιάνοι Χανίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο και για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 υπαλλήλους, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν.

Το όχημα ωστόσο φέρεται να καταστράφηκε ολοσχερώς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον...

0
Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

