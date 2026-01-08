ΚΡΗΤΗ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Ασθενής σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στα ανοικτά της Κρήτης

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:50 στον υποθαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης, και σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή 303 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Μικρό εστιακό βάθος
Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 8 χιλιόμετρα.

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον...

0
Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

