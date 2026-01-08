Σε έξαρση η γρίπη στην Κρήτη – Υπό πίεση τα νοσοκομεία του νησιού

Η περίφημη γρίπη Κ ή αλλιώς «σούπερ γρίπη» έχει κάνει την εμφάνισή της – Καταγράφεται έλλειψη του αντιικού φαρμάκου Ταμιφλού

Έντονη πίεση στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης προκαλεί η ραγδαία έξαρση της γρίπης, με ασθενείς όλων των ηλικιών να κατακλύζουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η προσέλευση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, ενώ τα παθολογικά τμήματα λειτουργούν στα όριά τους.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση για άμεσο εμβολιασμό και αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν σε γρίπη, ενώ εντοπίζονται και άλλες λοιμώξεις. Η περίφημη γρίπη Κ ή αλλιώς «σούπερ γρίπη», που στην ουσία αποτελεί υποκλάδο της γρίπης Α, έχει κάνει την εμφάνισή της, έχει πιο μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλεί κάπως πιο θορυβώδη συμπτώματα. Την ίδια ώρα, καταγράφεται έλλειψη του βασικού αντιικού φαρμάκου, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ανέφερε μιλώντας στο cretalive.gr, ότι το εμβόλιο για την γρίπη καλύπτει αρκετές μεταλλάξεις, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του φαίνεται να έχει πέσει κατά 40% με 50%. Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο από τυχόν σοβαρές επιπλοκές, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, κινδυνεύουν περισσότερο. Υπάρχει ισχυρή προειδοποίηση για εμβολιασμό από όλους τους αρμόδιους, τον ΕΟΔΥ, την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το neakriti.gr, στα φαρμακεία της Κρήτης καταγράφεται έλλειψη του βασικού αντιικού φαρμακευτικού σκευάσματος Ταμιφλού, το οποίο είναι συνταγογραφούμενο. Η έλλειψη οφείλεται στην περιορισμένη διακίνηση του από τις φαρμακευτικές εταιρίες και τις φαρμακαποθήκες λόγο των γιορτών. Εκτιμάται ωστόσο, ότι ως στο τέλος της εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί.