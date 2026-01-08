ΚΡΗΤΗ

Σε έξαρση η γρίπη στην Κρήτη – Υπό πίεση τα νοσοκομεία του νησιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η περίφημη γρίπη Κ ή αλλιώς «σούπερ γρίπη» έχει κάνει την εμφάνισή της – Καταγράφεται έλλειψη του αντιικού φαρμάκου Ταμιφλού

Έντονη πίεση στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης προκαλεί η ραγδαία έξαρση της γρίπης, με ασθενείς όλων των ηλικιών να κατακλύζουν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η προσέλευση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, ενώ τα παθολογικά τμήματα λειτουργούν στα όριά τους.

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση για άμεσο εμβολιασμό και αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν σε γρίπη, ενώ εντοπίζονται και άλλες λοιμώξεις. Η περίφημη γρίπη Κ ή αλλιώς «σούπερ γρίπη», που στην ουσία αποτελεί υποκλάδο της γρίπης Α, έχει κάνει την εμφάνισή της, έχει πιο μεγάλη μεταδοτικότητα και προκαλεί κάπως πιο θορυβώδη συμπτώματα. Την ίδια ώρα, καταγράφεται έλλειψη του βασικού αντιικού φαρμάκου, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, ανέφερε μιλώντας στο cretalive.gr, ότι το εμβόλιο για την γρίπη καλύπτει αρκετές μεταλλάξεις, ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του φαίνεται να έχει πέσει κατά 40% με 50%. Παρόλα αυτά, ο εμβολιασμός προστατεύει σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο από τυχόν σοβαρές επιπλοκές, ενώ όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, κινδυνεύουν περισσότερο. Υπάρχει ισχυρή προειδοποίηση για εμβολιασμό από όλους τους αρμόδιους, τον ΕΟΔΥ, την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το neakriti.gr, στα φαρμακεία της Κρήτης καταγράφεται έλλειψη του βασικού αντιικού φαρμακευτικού σκευάσματος Ταμιφλού, το οποίο είναι συνταγογραφούμενο. Η έλλειψη οφείλεται στην περιορισμένη διακίνηση του από τις φαρμακευτικές εταιρίες και τις φαρμακαποθήκες λόγο των γιορτών. Εκτιμάται ωστόσο, ότι ως στο τέλος της εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον...

0
Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον...

0
Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή
Επόμενο άρθρο
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γιώργος Παπαδάκης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η κηδεία του, δείτε live

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία...

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον Γιάννη Σπανό από το Μουσικό Σύνολο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού φασιστικού Τάγματος Σούμπερτ στα Μεσκλά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

Αλέξης Τσικόπουλος: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο γιατρό στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο 33χρονος γιατρός έχει να δώσει σημεία ζωής από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST