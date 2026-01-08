ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 09:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την κατασκευή Εμπορικών Αποθηκών επί αγροτικής οδού Υπουργείου Γεωργίας στη θέση «Κεραλιά Καμάρα» περιοχής Μαλάδων στην επαρχιακή οδό 26 Ηρακλείου –Προφήτη Ηλία Δήμου Ηρακλείου, περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

2. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία «Αναβαθμίσεις-Ενημερώσεις-Συντηρήσεις Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Ηρακλείου».
3. Εισήγηση περί μη διαγραφής οφειλών και προσαυξήσεων άρδευσης δημοτών.

4. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ-Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για διαγραφή ποσού 33,74€ που βεβαιώθηκε.
5. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

6. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κομνηνών αρ. 11, περιοχή Πόρος.
7. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αρκάδων αρ. 1, περιοχή Θέρισσος.

