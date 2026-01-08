Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού φασιστικού Τάγματος Σούμπερτ στα Μεσκλά

– Κυριακή 11/01/2026

Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) προσκαλεί τον λαό και την νεολαία του Νομού στην εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 12μμ στα Μεσκλά (στον χώρο του μνημείου),

για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού φασιστικού τάγματος του Λοχία Σούμπερτ τον Γενάρη του 1944.

Η δολοφονική δράση του τάγματος Σούμπερτ είναι αποκαλυπτική για το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού και του συστήματος που υπηρετεί. Με την εκδήλωση αυτή τιμάμε τους κατοίκους των Μεσκλών,

τους μόνιμους και εφεδρικούς αντάρτες του ΕΛΑΣ που έδωσαν τέλος στην αιμοβόρα δράση του τάγματος Σούμπερτ στην Κρήτη. Η ηρωική δράση του λαού μας την περίοδο της τριπλής φασιστικής κατοχής μας εμπνέει και μας διδάσκει στον αγώνα για μια κοινωνία απαλλαγμένη από εκμετάλλευση και πολέμους.

Το ΔΣ του Παραρτήματος Χανίων της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ