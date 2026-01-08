Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον Γιάννη Σπανό από το Μουσικό Σύνολο Χανίων

Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον Γιάννη Σπανό θα παρουσιάσει το Μουσικό Σύνολο Χανίων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, ώρα 9.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ερμηνεύουν η Δέσποινα Δρακάκη και ο Τάσος Ψαλλιδάκης.

Μαζί τους, οι Μουσικοί: Στέλιος Καρύδας, κιθάρα, Δημήτρης Ρέππας και Γιάννης Σταματογιάννης μπουζούκι, Κώστας Κοπανέλης, μπάσο, Λυκούργος Βαθυλάκης τύμπανα, Κώστας Κωστουράκης πλήκτρα και Μιχάλης Κουμουτσάκος πιάνο.

Προλογίζει ο Δημήτρης Νικολακάκης

Ήχος/φωτισμός: Δημήτρης Γιαννούλης

Είσοδος Ελεύθερη