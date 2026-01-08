ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Μουσικό Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και στον Γιάννη Σπανό από το Μουσικό Σύνολο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα και τον Γιάννη Σπανό θα παρουσιάσει το Μουσικό Σύνολο Χανίων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, ώρα 9.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Ερμηνεύουν η Δέσποινα Δρακάκη και ο Τάσος Ψαλλιδάκης.

Μαζί τους, οι Μουσικοί: Στέλιος Καρύδας, κιθάρα, Δημήτρης Ρέππας και Γιάννης Σταματογιάννης μπουζούκι, Κώστας Κοπανέλης, μπάσο, Λυκούργος Βαθυλάκης τύμπανα, Κώστας Κωστουράκης πλήκτρα και Μιχάλης Κουμουτσάκος πιάνο.

Προλογίζει ο Δημήτρης Νικολακάκης

Ήχος/φωτισμός: Δημήτρης Γιαννούλης

Είσοδος Ελεύθερη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

Αλέξης Τσικόπουλος: Σβήνουν οι ελπίδες για τον...

0
Ο 33χρονος γιατρός έχει να δώσει σημεία ζωής από...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού...

0
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

Αλέξης Τσικόπουλος: Σβήνουν οι ελπίδες για τον...

0
Ο 33χρονος γιατρός έχει να δώσει σημεία ζωής από...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού φασιστικού Τάγματος Σούμπερτ στα Μεσκλά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γιώργος Παπαδάκης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η κηδεία του, δείτε live

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία...

Χανιά:Εκδήλωση για την επέτειο διάλυσης του δολοφονικού φασιστικού Τάγματος Σούμπερτ στα Μεσκλά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
- Κυριακή 11/01/2026 Το παράρτημα Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών...

Αλέξης Τσικόπουλος: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο γιατρό στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο 33χρονος γιατρός έχει να δώσει σημεία ζωής από...

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα στοιχεία της Eurostat, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST