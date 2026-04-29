Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε για το 2025 υψηλότερο κατά 12,6% κύκλο εργασιών, στα 140,1 εκατ. ευρώ – Αύξηση 80,8% των καθαρών κερδών, στα 19,7 εκατ. ευρώ

Ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας κατέγραψε για το 2025 η Alter Ego Media, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της μετεξέλιξης σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο media και entertainment. Η πρώτη χρήση μετά την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €140,1 εκατ., αυξημένος κατά 12,6% σε σχέση με το 2024, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τόσο τον τομέα των εκδόσεων όσο και τη δραστηριότητα broadcasting και παραγωγής περιεχομένου. Ειδικότερα, το publishing κατέγραψε άνοδο 25,6%, φθάνοντας τα €48,3 εκατ., ενώ ο τομέας broadcasting & content creation ενισχύθηκε κατά 5,3%, στα €90,5 εκατ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα της κερδοφορίας. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €53,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBIT εκτινάχθηκαν κατά 70,9% στα €29,2 εκατ. Τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άνοδο 80,8%, φθάνοντας τα €19,7 εκατ., αντανακλώντας τόσο τη λειτουργική μόχλευση όσο και την αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Παράλληλα, ο ισολογισμός του Ομίλου εμφανίζεται ισχυρός, με ίδια κεφάλαια €145,7 εκατ. και καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €43,7 εκατ., προσφέροντας σημαντική ευελιξία για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επιτάχυνση επενδύσεων μετά την IPO

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία του Ομίλου υπήρξε η επιτυχής δημόσια προσφορά και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, μέσω της οποίας αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια €50,8 εκατ. Μέχρι το τέλος του 2025 είχε ήδη διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων (€35,1 εκατ.), με έμφαση σε εξαγορές και συμμετοχές σε επιχειρήσεις, καθώς και σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η πλήρης αξιοποίηση των κεφαλαίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες.

Απόδοση αξίας στους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,03 ανά μετοχή, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος μέσω του σχετικού προγράμματος. Η διπλή αυτή κίνηση υποδηλώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και τη δέσμευση για δημιουργία αξίας προς τους μετόχους.

Η δήλωση της διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την Alter Ego Media, κατά την οποία υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το επενδυτικό μας πλάνο. Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων, σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο, δημιουργικό οικοσύστημα, που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ δημοσιογραφίας και ψυχαγωγίας, ψηφιακού περιεχομένου και ζωντανής εμπειρίας, καθώς και μεταξύ ελληνικής δημιουργικότητας και διεθνούς κοινού.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: publishing, broadcasting, content creation και live entertainment.

Για το 2026, η ωρίμανση των επενδύσεών μας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική και εμπορική δυναμική του Ομίλου. Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών των Newsit, TLIFE και Stages Network για το σύνολο της χρήσης, καθώς και της More.gr για δέκα μήνες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μας αποτελεσμάτων.»