Με αναφορές σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου Ηρακλείου η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Νοέμβριος ολοκληρώνεται με εξελίξεις σε ζητήματα που επηρεάζουν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα στον Δήμο μας.

Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πορεία του Ηρακλείου στον δρόμο των κυκλικών πόλεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου μας, την ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, τη συνέχιση για τέσσερα ακόμη χρόνια της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου μας, και αρκετά ακόμα. Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Στον δρόμο των κυκλικών πόλεων το Ηράκλειο

Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε στο 100% το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και να δώσουμε λύση στο πρόβλημα της έλλειψης υδάτινων πόρων για άρδευση, βρίσκεται στο τελικό του στάδιο:

Η κατασκευή της νέας μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Ηρακλείου της ΔΕΥΑΗ, προϋπολογισμού 18.183.625,64 € χωρίς Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα μονάδα, μαζί με τα κεντρικά δίκτυα διανομής μήκους περίπου 33 χιλιομέτρων και τις πέντε νέες δεξαμενές, βρίσκεται στο 80% της ολοκλήρωσής της, ενώ ένα τμήμα της, το συγκρότημα επεξεργασίας λυματολάσπης, βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, τον Αντιπρόεδρο Βασίλη Παρασύρη, τον Γενικό Διευθυντή Μανόλη Κοσμαδάκη και την Τεχνική Διευθύντρια Πόπη Τσαβλάκη, είδαμε από κοντά λεπτομέρειες της μονάδας, η οποία θα παράγει 30.000 κυβικά αρδευτικού νερού το 24ωρο.

Μαζί με τα 6.000 κυβικά που παράγονται σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ποτίζουμε 23.000 στρέμματα ελαιοκαλλιεργειών και αμπελώνων, αλλά και το αστικό πράσινο στα Τείχη, στην παραλιακή και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό το μεγάλης κλίμακας έργο κατασκευής και εγκατάστασης των δικτύων άρδευσης που συναρθρώνουμε με την Εγκατάσταση Τριτοβάθμιας Επεξεργασία, το έχουμε υποβάλει στην Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για δυο μεγάλα έργα, πρωτοποριακά σε εθνικό επίπεδο, με τα οποία αλλάζουμε τα δεδομένα. Και που μαζί με ένα ακόμη μεγάλο έργο, τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που κατασκευάζουμε στην έκταση του Μαύρου Σπήλιου, θέτουν το Ηράκλειο στην τροχιά των ευρωπαϊκών κυκλικών πόλεων, δηλαδή των πόλεων που ελαχιστοποιούν τα απόβλητά τους,

επαναχρησιμοποιούν και αξιοποιούν αυτό το οποίο τελικά δεν είναι απόβλητο, αλλά είναι πόρος. Προϋπόθεση είναι ασφαλώς η βέλτιστη αποκομιδή των στερεών αποβλήτων, για την οποία η πραγματοποίηση των σχεδιασμών μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Για τη ΜΕΑ, θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε σύντομα περισσότερα και να διαπιστώσετε και εσείς την πρόοδο αλλά και τα οφέλη που θα προσφέρει.

🔘 Στην τελική ευθεία ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται, για να αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των δημοτών στις συναλλαγές τους με τις Υπηρεσίες και την διάδραση μεταξύ των ίδιων των Υπηρεσιών.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο συλλογής δεδομένων και ενημέρωσης των στελεχών της Οικονομικής μας Υπηρεσίας, πραγματοποιήσαμε στη Λότζια την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Διεύθυνσης του έργου, με την συμμετοχή των Αντιδημάρχων Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Αναπτυξιακού Πργραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη, υπηρεσιακών στελεχών και συνεργατών της αναδόχου εταιρείας. Συζητήσαμε για τον δεύτερο κύκλο εκπαίδευση, τον προγραμματισμό των εργασιών του επόμενου διμήνου.

Από τα παράπλευρα οφέλη αυτής της διαδικασίας, είναι το νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου που δημιουργήσαμε στην οδό Κυδωνίας 19, με τη φροντίδα του Τάσου Τσατσάκη. Ένα απόκτημα με ευρύτερη χρησιμότητα, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο διεξοδικά τις επόμενες ημέρες.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη με τον οποίο ξεκίνησε και προχώρησε αυτό το εγχείρημα, καθώς και τον Τάσο Τσατσάκη ο οποίος ως Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει αρμοδιότητα και συμβολή.

🔘 Ανάπλαση Αγίου Κωνσταντίνου: Πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης

Ομόφωνα εγκρίθηκε η πρότασή μας από τη Δημοτική Επιτροπή, για την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή του Κοιμητηρίου Αγίου Κωνσταντίνου με σκοπό την αξιοποίηση τμήματος του κοιμητηρίου,

που δεν χρησιμοποιείται, ως ανοικτού κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, τη δημιουργία (επιτέλους! ) αυλής για το 16ο Δημοτικό Σχολείο, τη βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης.

Ανταποκριθήκαμε έτσι σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και ξεκινήσαμε μια διαδικασία αναγκαία για την ανάπλαση, η οποία βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής.

Γι’ αυτό και έχουμε ήδη προχωρήσει στο έργο κατασκευής νέων πεζοδρομίων. Με την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διάνοιξη τμήματος της οδού Βερμίου, να ενισχύσουμε τις συνθήκες οδικής ασφάλειας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις στάθμευσης και να βελτιώσουμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες για οχήματα αλλά και πεζούς, με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων.

Ένα ακόμα στοιχείο που προσωπικά με ικανοποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται μελέτη τροποποίησης Σχεδίου Πόλης από την ίδια την Πολεοδομία του Δήμου μας.

Γεγονός για το οποίο ευχαριστώ και από εδώ την Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, τον Προϊστάμενο Πολεοδομικών Μελετών Γιώργο Πολυχρονάκη, ο οποίος και την επιμελήθηκε προσωπικά, καθώς και τα στελέχη της Πολεοδομίας μας.

🔘 Χριστούγεννα στο Ηράκλειο: Γιορτάζουμε μαζί!

Χιλιάδες άνθρωποι γέμισαν την καρδιά της πόλης μας για την εκδήλωση φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δένδρου του Δήμου Ηρακλείου. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, απ’ όλες τις γωνιές του Δήμου μας, με τους οποίους μετρήσαμε μαζί αντίστροφα για να δώσουμε το σύνθημα της φωταγώγησης και της έναρξης των εορταστικών δράσεων.

Η εκδήλωση τα είχε όλα: Ήχους βραζιλιάνικών κρουστών από τη μπάντα Batala Creta, εορταστικές μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου μας υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ντένης Σκανδαλάκη, «αθόρυβα» πυροτεχνήματα, αλλά και συναυλία του τραγουδοποιού Νίκου Πορτοκάλογλου, ο οποίος μαζί με την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα και τη μπάντα του μας ταξίδεψαν μουσικά για περισσότερες από δύο ώρες.

Από τις ιδιαιτερότητες της ημέρας, το άνοιγμα της πύλης του Αγίου Γεωργίου για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, ώστε να μπορούν οι πολίτες να την χρησιμοποιούν ως πέρασμα από την λ. Ικάρου προς την πλ. Ελευθερίας.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της πύλης ολοκληρώνονται και σύντομα αυτό το πέρασμα θα είναι καθημερινά ανοικτό. Όπως θα ανοίξουμε όλες τις πύλες και τις στοές, τώρα που τα Τείχη, μετά από πολλά χρόνια, πέρασαν με έναν οργανωμένο και δυναμικό τρόπο ξανά στην πόλη, ξανά στον Δήμο μας.

Το Ηράκλειο έχει ομορφιές, έχει δυνάμεις. «Αγαπάμε το Ηράκλειο;» ρώτησα τις χιλιάδες των συνδημοτών μας που βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και γέμισαν την οδό Δικαιοσύνης. «Ναι!» ήταν η ενθουσιώδης αυθόρμητη απάντηση όλων.

Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που αγαπιέται, και πρώτα από όλα αγαπιέται από εμάς που το ζούμε καθημερινά. που ζούμε την ζωή μας εδώ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε για να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Για να φτιάξουμε την πόλη που μας αξίζει. Να δώσουμε στο Ηράκλειο αυτά που του αξίζουν και που σίγουρα τα μπορεί. Όλα αυτά θα τα καταφέρουμε μαζί.

Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται ο στολισμός στο σύνολο του Δήμου μας, ακολουθούν κι άλλες εκδηλώσεις (στις οποίες είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυναντηθούμε) και στις 7/12 ξεκινάει η λειτουργία της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». Για φέτος προβλέπονται συνολικά 29 θέσεις στο κέντρο της πόλης για τα ξύλινα Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια.

Οι 8 θα διατεθούν δωρεάν σε φιλανθρωπικά σωματεία (Δικαιοσύνης και Έβανς, 1866, Ίδης και Ταγματάρχου Τζουλάκη, πλατεία Καλλεργών, έναντι Λότζια και Δαιδάλου και Αποστόλου Παύλου) και οι υπόλοιπες στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Θέλω να συγχαρώ την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και τους συνεργάτες μας για την εξαιρετική οργάνωση αυτής της βραδιάς, αλλά και του γιορτινού πολιτιστικού μας προγράμματος.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την έγκριση της εισήγησής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την προσαρμογή του συντελεστή των Δημοτικών Τελών 2026 για την πόλη στο 1,5€/τετρ. μ. ανά έτος, το «πάγωμα» για τα χωριά (όπου παραμένει στο 0,98€), την εξαίρεση από την καταβολή τους για τις τρίτεκνες, τις πολύτεκνες και τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑμεΑ και τους φοιτητές, καθώς και το «πάγωμα» των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, του τέλους λαϊκών αγορών και των τελών νερού άρδευσης.

• Την συνέχιση για τέσσερα ακόμη χρόνια της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη δομή προσφέρει σημαντικό έργο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και φιλοξενεί γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους, προσφέρει κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, δράσεις δικτύωσης. Η χρηματοδότηση του Ξενώνα γίνεται από το Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 της Περιφέρειας Κρήτης.

• Την επίσκεψη στη Λότζια μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που υποδεχθήκαμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη. Τα παιδιά μου δώρισαν ένα αντίγραφο της τοιχογραφίας με το Γρύπα, του συμβόλου του Δήμου μας, από την αίθουσα του Θρόνου του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού και μου παρέδωσαν ένα γράμμα που έγραψαν για την καθαριότητα. Η κίνηση αυτή έδωσε την αφορμή για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Ευχαριστώντας τα παιδιά, την Διευθύντρια Σοφία Μαρκογιαννάκη και τις εκπαιδευτικούς Νίκη Φακουκάκη, Ηρώ Ξαγοραράκη και Ειρήνη Μανιδάκη που ασχολούνται και επισημαίνουν τόσο σημαντικά θέματα, τους δώρισα από την πλευρά μας το μικρό αγαλματίδιο του Γρύπα και ευχήθηκα σύντομα να τα ξαναπούμε.

• Την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για την επιβολή του ανώτατου ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων/ώρα μέσα στην πόλη, όπως προτείναμε με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας.

• Τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με τα «Παιδικά Χωριά SOS» που βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη με τους εκπροσώπους του Οργανισμού και των Κ.Ε.Π.Α..

• Τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών:

– Με τίτλο «Μίλα … Η σιωπή πληγώνει, η φωνή λυτρώνει», που διοργάνωσαν στη Δημοτική Αίθουσα «Μ. Καρέλλης», η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των Φύλων Κατερίνα Δουλγεράκη, την οποία πλαισίωσε μουσικά η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου με τον δικηγόρο Απόστολο Ξυριτάκη, τον καθηγητή του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Διονύση Παπαμήτσο και τη δικηγόρο Μαρία Παπαμήτσου. Συντονίστρια ήταν η Μαρία Φιλιππάκη, Δικηγόρος και μέλος του Συμβουλίου της 1ης Δ.Κ. Ηρακλείου.

– Την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου έξω από τη Λότζια και τη συμβολική «ΜΟΤΟ-Πορεία κατά της Βίας» που έγινε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας από Συλλόγους Μοτοσικλετιστών.

• Το πρώτο μάθημα ψηφιακής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων «Δια Δήμου…Μάθηση» της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, που πραγματοποιήθηκε στο νεοσύστατο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων.

• Τον εορτασμό της Αγίας Αικατερίνης στον φερώνυμο Ιερό Ναό στην συνοικία της Αγίας Αικατερίνης όπου και παρευρέθηκα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη και τη βράβευση του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή για την προσφορά του στη συνοικία και στην Ενορία τα τελευταία 40 χρόνια.

• Την εσπερίδα με θέμα «Ο Ευρωπαίος και κοσμοπολίτης Δημήτριος Βικέλας», που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας».

Την εκδήλωση προλόγισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και για τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Βικέλα μίλησαν ο καθηγητής Φιλοσοφίας Κώστας Ανδρουλιδάκης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Αγγέλα Γιώτη, ο καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Δημήτρης Πολυχρονάκης καθώς και ο τ. Προϊστάμενος της Βικελαίας Δημήτρης Χ. Σάββας. Την ξενάγηση στην έκθεση έκανε η επιμελήτριά της και Προϊσταμένη της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης Δρ. Μαρία Βλασσοπούλου.

• Την συνάντησή μου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Νίκο Σκουλά, με τον οποίο συζητήσαμε για αναγκαία έργα και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

• Την προσομοίωση συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή 50 μαθητών και μαθητριών της Α΄ και Β΄ Λυκείου από σχολεία της Κρήτης με θέμα «Μέτρα της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση». Η δράση διοργανώθηκε από το Κέντρο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Ι.Ε.Κ.Ε.Θ..

• Την έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων από την 100ετή πορεία της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ στο αίθριο της Λότζια, που διοργανώνει ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Συλλόγου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!