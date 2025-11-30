Δ. Κουτσούμπας από την Πολιτική Συγκέντρωση στο Ηράκλειο: Η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι αιώνια – Η οριστική διέξοδος για τον λαό βρίσκεται στην ανατροπή του καπιταλισμού

Εκατοντάδες μέλη και φίλοι του Κόμματος και της ΚΝΕ αλλά και εργαζόμενοι που έκαναν το προηγούμενο διάστημα το βήμα της συμπόρευσης με το ΚΚΕ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κομματικής Οργάνωσης Ηρακλείου Κρήτης και έδωσαν το παρών στη μεγάλη συγκέντρωση – συνεστίαση στο Ηράκλειο με κεντρικό ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και κεντρικό σύνθημα αυτό του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

Η συγκέντρωση στο κέντρο Αγράμπελη, που αποδείχτηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τον κόσμο που προσήλθε, ξεδιπλώθηκε σε κλίμα αγωνιστικής ανάτασης, μαχητικότητας και αισιοδοξίας και εξελίχτηκε σε ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι με καλό φαγητό, κρασί, εξαιρετική μουσική και χορό.

Παραβρέθηκαν ο Σάββας Βασιλειάδης μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της ΚΟ Κρήτης, ο Τηλέμαχος Δημουλάς μέλος της Γραμματείας της ΚΕ, ο Τάσος Ναθαναηλίδης μέλος της ΚΕΟΕ, ο Μανώλης Συντυχάκης βουλευτής του Κόμματος καθώς και πολυμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και εκλεγμένοι σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης». Το άνοιγμα της μεγάλης πολιτικής συγκέντρωσης έγινε από την Νικολέττα Χριστοδουλοπούλου, μέλος του Γ.Π Κρήτης του ΚΚΕ και Γραμματέα της Τ.Ο Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Παραθέτουμε την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Από εδώ, από το Ηράκλειο, την Κρήτη, ενώνουμε τη φωνή μας με όλα τα τμήματα του λαού μας που βρίσκονται αυτό το διάστημα στους δρόμους, σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, για τα δικαιώματά τους, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους, κόντρα στις αντιλαϊκές προτεραιότητες της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, στις οποίες απολαμβάνει την ουσιαστική στήριξη και της υπόλοιπης βολικής αντιπολίτευσης.

Είμαστε στο πλευρό των αγροτών που στήνουν τα μπλόκα του αγώνα, διεκδικώντας το αυτονόητο

Είμαστε, όπως πάντα, στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, που βγάζουν και πάλι τα τρακτέρ στους δρόμους, στήνουν τα μπλόκα του αγώνα, διεκδικώντας το αυτονόητο. Να μπορούν να παράγουν για να μείνουν στον τόπο τους, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

Δεν έφτανε το υπέρογκο κόστος παραγωγής. Δεν έφτανε το ότι οι βιομήχανοι και μεγαλέμποροι παίρνουν κοψοχρονιά τη σοδιά τους. Δεν έφτανε που ήρθαν από πάνω και οι φυσικές καταστροφές, οι αρρώστιες, από τις οποίες το κράτος τους αφήνει απροστάτευτους. Ήρθε και η κυβέρνηση να τους φορτώσει, με τη στάση πληρωμών. Για το σκάνδαλο που κάτι δικά της λαμόγια μαζί με τους φίλους τους – τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ – έστησαν, πάνω στο εύφορο έδαφος της ΚΑΠ, της ΕΕ και των αποφάσεων των κυβερνήσεων. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλου του λαού που υποφέρει από την ακρίβεια.

Ίδιος είναι ο ένοχος και κοινός ο αντίπαλος: Είναι οι μεγάλοι αγροτοδιατροφικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι που από τη μία ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους για τα κέρδη τους και από την άλλη ξετινάζουν τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, αφήνοντάς τους όπως πάντα “στον άσσο”.

Ο λαός ζει χειρότερα από ότι ζούσε πριν δύο δεκαετίες, αυτό είναι που πρόσφεραν όσες κυβερνήσεις πέρασαν

Και βέβαια, το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι αυτοί δηλαδή, οι εφοπλιστές, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, οι διάφοροι “στρατηγικοί επενδυτές” είναι που απολαμβάνουν απεριόριστη στήριξη από το κράτος και τις κυβερνήσεις. Φοροαπαλλαγές, χρηματοδοτικά πακέτα, διευκολύνσεις και κάθε λογής προνόμια. Αυτά αποτυπώνονται και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που έχει ήδη καταθέσει η κυβέρνηση.

Και μπορεί ο μέγας γκουρού της τεχνολογίας, ο κ. Πιερρακάκης, να τον κατέθεσε σε στικάκι, αλλά οι φοροεπιδρομή που περιλαμβάνει για τις λαϊκές οικογένειες, δεν χωράει ούτε σε data center. Μιλάμε για μια εκτόξευση της φοροληστείας στα 73,5 δισ. ευρώ και των ματωμένων πλεονασμάτων πάνω από τα 11 δισ.

Και βέβαια, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο και με όλες τις κυβερνήσεις, το 95% απ’ αυτούς τους φόρους – κυρίως τους έμμεσους – θα τους πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Θα τους πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες, των οποίων το πραγματικό εισόδημα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, βρίσκεται – ακούστε – 5% χαμηλότερα σε σχέση με 20 χρόνια πριν.

Να, λοιπόν, τι προσέφεραν στον λαό όλες αυτές οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις της ΝΔ με Καραμανλή, με Σαμαρά, με Μητσοτάκη. Του ΠΑΣΟΚ με Παπανδρέου, με Βενιζέλο και με γραμματέα τότε τον κ. Ανδρουλάκη. Του ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Τσίπρα, παρέα με τον Καμμένο. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ζει χειρότερα από ότι ζούσε πριν δύο δεκαετίες.

Ο λαός μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα για να κερδίζουν πάλι οι ίδιοι εκμεταλλευτές

Για να μη μιλήσουμε για την αβεβαιότητα που υπάρχει τριγύρω μας. Δηλαδή, το να ζεις, όπως συμβαίνει σήμερα, σε έναν κόσμο, σε μια περιοχή που φλέγεται από τις ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις.

Να βλέπεις δισεκατομμύρια να κατευθύνονται σε ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Να βλέπεις πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να κάνουν έρευνα, όχι για το πώς θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, αλλά για οπλικά συστήματα που αφαιρούν ζωές, για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και των IDF, όπως συμβαίνει και εδώ, στην Κρήτη. Να βλέπεις τη χώρα σου να μετατρέπεται σε “κόμβο” των αμερικανικών ενεργειακών και άλλων συμφερόντων, δηλαδή σε “κόμβο” εμπλοκής στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Να μπαίνει ο λαός μας στο μάτι του κυκλώνα για να κερδίζουν πάλι οι ίδιοι εκμεταλλευτές, με ευθύνη της κυβέρνησης και όσων της δίνουν στήριξη, με τη φωνή ή με την αφωνία τους.

Το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίζεται ως «γρήγορη ΝΔ»

Αυτοί είναι οι πραγματικά κολλημένοι στο παρελθόν και οι οπισθοδρομικοί, την ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία, τα επιτεύγματα της ανθρώπινης εργασίας επιτρέπουν ένα πραγματικό άλμα στους όρους ζωής μας. Την ώρα που παράγεται αμύθητος πλούτος, ο οποίος συσσωρεύεται όμως σε όλο και πιο λίγα χέρια, στα χέρια των κοινωνικών παρασίτων που λέγονται καπιταλιστές.

Πάρτε το παράδειγμα του τουρισμού. Για την Κρήτη, στόχος των ξενοδόχων για φέτος, είναι οι αφίξεις να ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια, με τα κέρδη να μετριούνται σε δισεκατομμύρια. Όμως, οι καλύτερες σεζόν για τους εργοδότες είναι οι χειρότερες για τους εργαζόμενους, για τους 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης. Με εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, με εξουθένωση και μυοσκελετικά προβλήματα, με μισθούς παντελώς αναντίστοιχους με την κερδοφορία των επιχειρήσεων και την απογείωση της ακρίβειας, με ανεξέλεγκτη ανήλικη εργασία στα ξενοδοχεία.

Δεν ξέρουμε αν έκλαψαν ή γέλασαν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κρήτης, που ζουν από πρώτο χέρι την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, βλέποντας την υπουργό του 13ωρου, πλαισιωμένη από τους εκπροσώπους της μεγαλοεργοδοσίας και τη θλιβερή ΠΑΣΟΚική ηγεσία της ΓΣΕΕ, να μιλάει για την κοσμογονία που έρχεται με τη δήθεν “επιστροφή των Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας”. Γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – που στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια σήμερα δεν υπάρχει καν. Είναι και το τι περιλαμβάνει αυτή.

Και οι κυβερνήσεις, με τους μνημονιακούς νόμους, αλλά και αυτούς που ακολούθησαν, έχουν δώσει όλα τα εργαλεία στην εργοδοσία, για να επιλέγει εκείνη αν θα υπογράψει σύμβαση ή όχι, αν θα γίνει αυτή υποχρεωτική σε όλον τον κλάδο ή όχι. Έχουν καταργήσει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, έχουν απαγορεύσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος καθορίζεται με τους πειραγμένους αλγόριθμους.

Τι από τα παραπάνω αλλάζει με την “ιστορική συμφωνία”, όπως την είπαν όλα τα ΜΜΕ του συστήματος, παπαγαλίζοντας τα κυβερνητικά μπιλιετάκια; Τίποτα απολύτως. Ίσα – ίσα δυναμώνει η ομηρία των εργατικών ομοσπονδιών από την ξεπουλημένη ΓΣΕΕ, τις εργοδοτικές ενώσεις και το κράτος τους, ως προς την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, ώστε να μην υπάρχει και καμία παραφωνία.

Οι μόνοι εδώ που τα λέμε, που φαίνεται να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στα λεγόμενα της κ. Κεραμέως και του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Λίγο έλειψε να βγουν στους δρόμους να πανηγυρίσουν, ψελλίζοντας απλά αυτό που λένε σχεδόν σε όλα τα ζητήματα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση “άργησε” να υιοθετήσει τις προτάσεις τους.

Βλέπετε, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι ότι με την πολιτική της τσακίζει κάθε μέρα τον λαό. Άλλωστε, την ίδια πολιτική και τις ίδιες δεσμεύσεις απέναντι στο κεφάλαιο και την αστική τάξη, ασπάζονται κι αυτοί. Το πρόβλημά τους είναι ότι αυτά που κάνει, τα κάνει πολύ αργά και καθυστερημένα. Δεν θα μας παρεξηγήσουν, λοιπόν, αν τους προτείνουμε από ΠΑΣΟΚ να μετονομαστούν σε “γρήγορη ΝΔ”, FASTND. Σε κάθε περίπτωση, έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τον λαό της Κρήτης και όλης της χώρας.

Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις μαζικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις του λαού της Κρήτης

Συνολικά, η Κρήτη, όλα όσα βιώνει ο λαός της, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη, ότι, παρά τα αφηγήματα των κομμάτων του συστήματος που ορκίζονται στον στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτή τελικά είναι “θαυματουργή” για τα κέρδη των λίγων και εφιάλτης” για τους πολλούς.

Είμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα και τα εκπαιδευτικά κενά στο νησί ξεπερνούν τα 1.100, τα 450 εκ των οποίων εδώ στο Ηράκλειο. Καθημερινά, βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας περιπτώσεις που αναδεικνύουν τις τραγικές συνέπειες της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης στα σχολεία. Όπως οι γονείς στο σεισμόπληκτο Γερωνυμάκειο στο Ηράκλειο, που με την πρώτη βροχή πλημμύρισε, ενώ εν έτει 2025 τα παιδιά ζεσταίνονται με σόμπες.

Παράλληλα, το οξυμμένο ζήτημα της σχολικής στέγης παραμένει, παρά τα πασαλείμματα του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με σχολεία να μετακινούνται λόγω έξωσης, και άλλα να στεγάζονται σε χώρους παντελώς ακατάλληλους. Με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να στερούνται κρίσιμους χώρους για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι φωστήρες της κυβέρνησης αποφάσισαν πως αυτό που λείπει από τα σχολεία δεν είναι οι εκπαιδευτικοί, ούτε τα σύγχρονα ασφαλή δημόσια σχολικά κτίρια. Αυτό που κατά τη γνώμη τους λείπει, είναι το να μάθουν το βελονάκι, το πλέξιμο και τα ερμάρια, με προϋπολογισμό 12,5 εκ. ευρώ! Ακόμα, πάλι μαζί με το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν ότι αυτό που λείπει από τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας είναι ακόμα περισσότερες εξετάσεις σε όλο το Λύκειο, με το Εθνικό Απολυτήριο.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην υγεία. Οι χιλιάδες που διαδήλωσαν την Πέμπτη σε ολόκληρο το νησί, στα πλαίσια της Παγκρήτιας Μέρας Αγωνιστικής Δράσης, δεν ήταν βέβαια μίζεροι, όπως τους λέει ο φωνακλάς υπουργός εμπορίας της υγείας. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα του κρητικού λαού να συνεχίζει με συνέπεια τον αγώνα για υγεία-κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία.

Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τις μαζικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών, των υγειονομικών, όλου του λαού και της νεολαίας της Κρήτης. Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, αξιοποιώντας κάθε βήμα που διαθέτουμε, για να αναδεικνύονται τα σοβαρά προβλήματα και οι διεκδικήσεις τους.

Βλέπετε, με αυτή την Κρήτη είμαστε εμείς, αυτή την Κρήτη και αυτή την Ελλάδα υπερασπιζόμαστε, εκφράζουμε και υπηρετούμε. Εμείς δεν είμαστε με τα διάφορα μεγάλα και συνήθως ύποπτα αδηφάγα οικονομικά συμφέροντα, είτε τοπικά είτε γενικότερα. Γι’ αυτό και μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτό που η κυβέρνηση και οι τοπικοί παράγοντες πασχίζουν να αποκρύψουν. Το γεγονός ότι αυτά ακριβώς τα συμφέροντα είναι που επεκτείνονται και σε εγκληματικές δραστηριότητες με σκοπό το κέρδος και δημιουργούν τελικά το έδαφος για να αναπτύσσονται φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα στα Βορίζια, με πρόσχημα τη λεγόμενη “βεντέτα”.

Αυτά υπερασπίζονται οι βαριά οπλισμένοι συγγενικοί “στρατοί”, οι διασυνδέσεις και η κάλυψή των οποίων από μηχανισμούς του κράτους και τα αστικά κόμματα, είναι κοινό μυστικό. Γι’ αυτό, η εγκληματική δράση τους παραμένει συνήθως ατιμώρητη ή πέφτει στα μαλακά.

Αυτό θα γίνει και τώρα, με τα επικοινωνιακά μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο κ. Χρυσοχοϊδης, τα οποία άλλωστε υπάρχουν εδώ και χρόνια. Το ότι δεν εφαρμόστηκαν από καμία κυβέρνηση οφείλεται στο ότι δεν θέλουν να τα εφαρμόσουν. Το πιο πιθανό, μάλιστα, είναι ότι όλες αυτές οι νέες μονάδες “κρούσης” που δημιουργούνται, θα έχουν τελικά ως αποδέκτη το λαϊκό κίνημα, στην καταστολή του οποίου έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικοί οι κυβερνώντες διαχρονικά.

Είναι ώριμες και αναγκαίες ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας

Όλα όσα ζει σήμερα ο λαός της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας “φωνάζουν” ότι είναι ώριμες και αναγκαίες ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ότι απαιτείται μια άλλη διακυβέρνηση- εξουσία, πραγματικά εργατική-λαϊκή, για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα που γεννά και αναπαράγει το σύστημα.

Οτιδήποτε άλλο, είτε η αναμονή και η ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είτε η επιλογή ενός άλλου επίδοξου “Μητσοτάκη” που θα συνεχίσει το έργο του, μόνο χαμένο χρόνο, νέες απογοητεύσεις και ακόμα μεγαλύτερα βάσανα θα φέρει.

Μάλιστα, τελευταία, τον ρόλο του συνεχιστή αυτής της αντιλαϊκής διαδρομής, διεκδικεί ξανά και ο Τσίπρας ο οποίος ουσιαστικά με το βιβλίο του κάνει νέα δήλωση νομιμοφροσύνης στο σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα, έτσι ώστε να τον ξαναεμπιστευτεί για να το υπηρετήσει σε βάρος του ελληνικού λαού, στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που εξελίσσονται.

Το ΚΚΕ όμως είναι το μόνο σταθερά εδώ, παρών. Μπαίνει μπροστά, δίνει όλες του τις δυνάμεις για να συνειδητοποιείται η ανάγκη της σύγκρουσης και της ανατροπής, της ριζικής αλλαγής, όλο και πιο πλατιά, από όλο και περισσότερους. Εργάζεται από σήμερα, μέσα στη φωτιά της μάχης για τα λαϊκά συμφέροντα, ώστε να είναι προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα.

Ένα κόμμα πραγματικά “έτοιμο για όλα”, ικανό να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στην εργατική τάξη, στον λαό. Ένα Κόμμα, που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του, πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το πρόγραμμα και το καταστατικό του. Κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση να το υπηρετεί.

Αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της πολύ πλούσιας προσυνεδριακής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη εν όψει του 22ου Συνεδρίου του Κόμματός μας. Αυτά συζητάμε με τους χιλιάδες λαϊκούς ανθρώπους που έχουν προμηθευτεί τις Θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής και εδώ στο Ηράκλειο.

Με επίγνωση ότι οι μεγάλες στιγμές που προσδοκούμε είναι μπροστά μας, καθώς γεννιούνται αντικειμενικά μέσα από τις αντιφάσεις, τους τριγμούς και τους κλονισμούς του συστήματος. Με ακλόνητη πίστη εμείς, ότι η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι αιώνια, όπως αιώνια δεν ήταν καμία βαρβαρότητα στην ιστορία. Και με τη βεβαιότητα ότι η οριστική διέξοδος για τον λαό είναι επιτακτική αναγκαιότητα και βρίσκεται στην ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού.

Με τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό πραγματικά στην εξουσία, με μοχλό την κοινωνικοποιημένη οικονομία, τις υπηρεσίες, που θα σχεδιάζεται επιστημονικά, κεντρικά, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο από την εργατική τάξη και τον λαό μας, πρωταγωνιστή όλων των εξελίξεων και όχι παθητικό θεατή, όπως σήμερα.

Συνεπώς, ας εντείνουμε όλοι και όλες από σήμερα την προσπάθεια για να χτίσουμε ένα “ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον Σοσιαλισμό”!

Καλή δύναμη, καλά να περάσουμε απόψε, από αύριο συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, για το δίκιο του λαού μας!

Στο πλαίσιο της συνεστίασης οι Μιχάλης Μανδελενακης πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο The Μart και ο Μιχάλης Κανάκης πρόεδρος της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας του σωματείου είχαν μια σύντομη συνομιλία με τον ΓΓ της ΚΕ τον οποίο και ευχαρίστησαν για την αναφορά που κατέθεσε το ΚΚΕ στην Βουλή με τα αιτήματα τους, όντας και το μόνο κόμμα που μέσω του βουλευτή του στο Ηράκλειο Μανώλη Συντυχάκη ανταποκρίθηκε στο σχετικό τους αίτημα.

Τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης του αγώνα για να βελτιωθεί η κατάσταση στους χώρους δουλειάς και επισήμαναν τη συμβολή των κομμουνιστών στο δικό τους χώρο, για την ίδρυση του σωματείου αλλά και παραπέρα για τη λειτουργία του.

Τέλος αναφέρθηκαν στα προβλήματα με κυριότερα τα μισθολογικά και τόνισαν ότι μπαίνουν σε διαδικασία διεκδίκησης υπογραφής επιχειρησιακής σύμβασης.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ εξέφρασε την στήριξη του κόμματος στον αγώνα τους και τόνισε πως το ΚΚΕ θα συνεχίσει να κάνει ότι περνάει απ’ το χέρι του για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων μέσα και έξω απ’ τη Βουλή.