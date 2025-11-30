Αναστάτωση σε σχολική εκδρομή από Αθήνα στο Ηράκλειο: Ανήλικος στο νοσοκομείο, τρεις συλλήψεις

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί για τα κατά περίπτωση αδικήματα παραβάσεων νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και έκθεσης στο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν χθες (29.11.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ( 39χρονος, 27χρονος και 53χρονη) για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (29.11.2025) ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε σχολική εκδρομή ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύων νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και εργαζόμενος της επιχείρησης καθώς και η καθηγήτρια-συνοδός της σχολικής εκδρομής.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.