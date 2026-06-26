ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανακοίνωση της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου για τους Αθανάτους

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σας προωθούμε ανακοίνωση της Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου:

Έπειτα από αίτημα που δέχθηκε η Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθανάτων στις 22/6/2026, για έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα και καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών προς την πλευρά των Αθανάτων, διενεργήθηκε αυτοψία από την Υπηρεσία.

Στην έκθεση αυτοψίας αναφέρονται τα παρακάτω:

Για το κτίριο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Ηρακλείου Μοιρών:
Το 1992 εκδόθηκε από τη Νομαρχία Ηρακλείου οικοδομική άδεια για βιοτεχνικό κτίριο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Ηρακλείου Μοιρών προς την πλευρά

του οικισμού των Αθανάτων μεταξύ Ξηροπόταμου (μη οριοθετημένου μεγάλου ρέματος) και εθνικής οδού Ηρακλείου Μοιρών.
Το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δ. Ηρακλείου, ελέγχοντας την οικοδομική άδεια διαπίστωσε αυθαιρεσίες όπως κατασκευή παταριών και κατεδάφιση τμήματος οροφής του κτιρίου καθώς και αυθαιρεσίες εκτός περιγράμματος κτιρίου,

δηλαδή την κατασκευή τεσσάρων (4) μικρών κτισμάτων, στεγάστρου και υπόγειων χώρων στον περιβάλλοντα χώρο.

Για τις αυθαιρεσίες συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας η οποία θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο Ηρακλείου τη Δευτέρα, 29/6/26, και για ένα μήνα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για ενστάσεις και παρατηρήσεις.

Με την διαπλάτυνση της εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών που έγινε πριν από το 2002, η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου καταργήθηκε και δεν αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υλοποιημένη κυκλοφοριακή σύνδεση.
Το ρέμα Ξηροπόταμου δεν είναι οριοθετημένο, δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί το εύρος της πλημμύρας, επισημαίνεται όμως ότι το κεντρικό κτίριο βρίσκεται σε απόσταση δέκα μέτρων.

Για το κτίριο που βρίσκεται πλησιέστερα στον οικισμό Αθανάτων, επί της Ηριδανού:

Για το δεύτερο κτίριο το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το παραπάνω για το οποίο είχε εκδοθεί η 453/1998 οικοδομική άδεια από την Νομαρχία

Ηρακλείου, διαπιστώθηκαν αυθαιρεσίες όπως προσθήκη ορόφου στο κυρίως κτίριο, επέκταση ισογείου προς τα ανατολικά, και στα βόρεια αποθήκες με στέγαστρα καθώς και γεφυροπλάστιγγες και κατασκευή τοιχίων.

Η έκθεση θα αναρτηθεί στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 29/6/2026 για ένα μήνα για ενστάσεις και παρατηρήσεις.
Στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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