Διήμερο τροχονομικής δράσης στο Ρέθυμνο

Ελέγχθηκαν -860- οχήματα και βεβαιώθηκαν -384- παραβάσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονούνται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης για την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών ,

πραγματοποιήθηκε διήμερη τροχονομική δράση σε αστικές και περιαστικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρέθυμνου στις 24 και 25 Ιουνίου .

Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκροτήθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχων που συγκροτήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου και λοιπών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χανίων.

Συνολικά ελέγχθηκαν -860- οχήματα και βεβαιώθηκαν -384- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι οποίες αφορούσαν :

• -3- οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

• -4- μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• -105- μη χρήση προστατευτικού κράνους

• -6 – υπερβολική ταχύτητα

• -2 – αντικανονικοί ελιγμοί

• -13- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

• -2 – αντικανονικό προσπέρασμα

• -1- παραβίαση προτεραιότητας

• -3 -χρήση κινητού τηλεφώνου

• -54- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

• -2- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

• -13- παραβάσεις ΚΤΕΟ

• -176- Λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης και στοχεύουν τόσο στην ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου, όσο και στην αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.