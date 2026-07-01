Ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Αντιδημάρχου Στέλιου Σπανουδάκη με αφορμή τη «θεσμική απρέπεια» της Μείζονος Αντιπολίτευσης

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής, Στέλιος Σπανουδάκης προέβη στην εξής ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τη «θεσμική απρέπεια» της παράταξης της Μείζονος Αντιπολίτευσης:

«Με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, στις 30 Ιουνίου του 2026 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος δυόμισι ετών έντονης υπηρεσιακής λειτουργίας, ενόψει των επικείμενων δημαιρεσιών που θα αναδείξουν τα νέα όργανα διοίκησης.

Ως Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, έχοντας την ευθύνη της καθοδήγησής της μετά από τον ορισμό μου από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, αισθάνομαι υποχρεωμένος από τον θεσμικό ρόλο μου να καταγγείλω δημοσίως μια πρωτοφανή και θλιβερή θεσμική απρέπεια που σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση από την πλευρά της Αντιπολίτευσης.

Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης επέλεξε να κλείσει αυτή την περίοδο λειτουργίας του οργάνου διολισθαίνοντας στον πιο φτηνό λαϊκισμό, στη λασπολογία και- το κυριότερο- σε μια απαράδεκτη τακτική διγλωσσίας απέναντι σε φαινόμενα ακραίας βίας.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή καλούνταν να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση βάσει της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αφορούσε τη λήψη νομικών μέτρων και τη θεσμική προστασία του Δήμου Ρεθύμνης απέναντι στη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγο καιρό στο γραφείο του Δημάρχου.

Ενώ τότε η Αντιπολίτευση έσπευσε δημοσίως να εκδώσει ανακοίνωση καταδίκης, τηρώντας τα προσχήματα της πολιτικής ομαλότητας, πίσω από τις κλειστές πόρτες της Δημοτικής Επιτροπής -και νομίζοντας ότι δεν θα λογοδοτήσει στους δημότες- αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της, υπαναχωρώντας πλήρως από τις δημόσιες δεσμεύσεις της.

Με μισόλογα και υπεκφυγές, ισχυρίστηκε ότι ναι μεν καταδικάζει, αλλά από την άλλη δεν γνωρίζει τι ακριβώς ώθησε τον δράστη να προβεί σε αυτή την ενέργεια, φτάνοντας στο σημείο να επιρρίψει την ευθύνη στην ίδια τη Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι ορισμένοι πολίτες «ξεσπούν» κατ’ αυτόν τον βίαιο τρόπο .

Αυτή η προσπάθεια «ανακάλυψης» ελαφρυντικών για μια έκνομη ενέργεια και η πρωτάκουστη άρνησή τους να υπερψηφίσουν τη νομική θωράκιση του Δήμου απέναντι στον δράστη συνιστούν βαρύτατο πολιτικό ολίσθημα.

Η βία και η τρομοκράτηση των αιρετών και των υπαλλήλων δεν μπορούν να έχουν ούτε αστερίσκους, ούτε «ναι μεν αλλά» και η έμμεση δικαιολόγησή τους για μικροπολιτικά οφέλη εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους τη μετέρχονται.

Η ίδια ακριβώς ισοπεδωτική νοοτροπία και η πλήρης περιφρόνηση της αλήθειας χαρακτήρισε τη στάση της Αντιπολίτευσης και στο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την έγκριση μετακίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Νομού.

Ενώ γνωρίζουν την πραγματικότητα, επέλεξαν συνειδητά να πετάξουν λάσπη στον ανεμιστήρα, προσβάλλοντας βάναυσα τη νομιμότητα.

Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Ρεθύμνης, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά του στόλου του, διενήργησε Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός περιλάμβανε 40 υποέργα εκ των οποίων τα τέσσερα κηρύχθηκαν άγονα, για τα τρία δόθηκε προσφορά μόνο από επιχειρήσεις εκτός Νομού Ρεθύμνης (από Χανιά, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη), ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα του διαγωνισμού κατατέθηκαν προσφορές από επιχειρήσεις του Ρεθύμνου.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών –όπως η βαθμονόμηση των ταχογράφων των οχημάτων– δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον από τοπικούς αναδόχους εντός των ορίων του Δήμου μας.

Αντιθέτως, ένα εξειδικευμένο συνεργείο με έδρα τα Χανιά συμμετείχε νομίμως στον διεθνή διαγωνισμό, κατέθεσε την προσφορά του και αναδείχθηκε επίσημος ανάδοχος, προσφέροντας μάλιστα τη μεγαλύτερη οικονομική έκπτωση.

Συνεπώς, η μετακίνηση των απορριμματοφόρων, των λεωφορείων και των γερανοφόρων οχημάτων στα Χανιά αποτελεί τη μοναδική νόμιμη, οικονομικά συμφέρουσα και επιβεβλημένη λύση για να μη μείνουν οι υπηρεσίες του Δήμου καθηλωμένες.

Αντί λοιπόν η Αντιπολίτευση να στηρίξει το αποτέλεσμα ενός διεθνούς διαγωνισμού που προστατεύει το δημόσιο χρήμα και διασφαλίζει την καθημερινότητα των πολιτών, η επικεφαλής της δεν δίστασε να εκτοξεύσει την ανυπόστατη κατηγορία ότι η Δημοτική Αρχή μεθοδεύει σκοπίμως αυτές τις μετακινήσεις, προκειμένου να κατευθύνει τις εργασίες σε συγκεκριμένα, προτιμώμενα συμφέροντα

Αυτός ο ακραίος και ανεύθυνος λαϊκισμός, που προσβάλλει όχι μόνο τη διοίκηση αλλά και την ακεραιότητα των υπηρεσιακών στελεχών που εισηγούνται τις διαδικασίες, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος.

Η λάσπη και οι θεωρίες συνωμοσίας καταρρέουν μπροστά στη διαφάνεια των διεθνών διαγωνισμών, στα οικονομικά στοιχεία και στη νομιμότητα των αποφάσεων.

Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε έχοντας ως αδιαπραγμάτευτους γνώμονες το συμφέρον των πολιτών, τη θεσμική σοβαρότητα και την απόλυτη διαφάνεια, αφήνοντας την τοξικότητα και τη μικροπολιτική μιζέρια σε εκείνους που αδυνατούν να εισφέρουν κάτι θετικό στον τόπο μας».