Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου : Καμία αλλαγή στα Κοινωνικά Τιμολόγια

Θωρακίζεται περαιτέρω θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επόμενη πενταετία η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), μέσα από την αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης των καταναλωτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ενώ όλες οι ΔΕΥΑ της χώρας έχουν προχωρήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανάλογες αναπροσαρμογές την τελευταία τριετία, η ΔΕΥΑΗ είχε διατηρήσει σταθερά τα τιμολόγιά της από το 2021. Όμως, οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και διαχείρισης, καθώς και στο κόστος αγοράς του νερού από το Φράγμα Αποσελέμη, από 0,19 ευρώ σε 0,33 ευρώ/κυβ. μ., κατέστησαν επιβεβλημένη την αναπροσαρμογή των τιμολογίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης της ΔΕΥΑΗ και ειδικότερα στην τιμολογιακή πολιτική ισοσκελισμού εσόδων – εξόδων:

• Παραμένουν σταθερές, χωρίς καμία αύξηση, όλες οι χρεώσεις και οι κλίμακες κατανάλωσης για το 2026.

• Το μηνιαίο τέλος γίνεται ενιαίο και διαμορφώνεται στα 7 ευρώ για όλες τις κατοικίες, από 5,25 ευρώ που ίσχυε για τα διαμερίσματα και 7 ευρώ για τις μονοκατοικίες. Για επαγγελματικούς χώρους το τέλος διαμορφώνεται από 7 στα 10 ευρώ.

• Θεσμοθετείται τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου ανά μήνα που θα ανέρχεται σε 1,00 €/ υδρόμετρο και ανά μήνα και θα προορίζεται για συντήρηση-αντικατάσταση υδρομέτρων νέας τεχνολογίας.

• Το τέλος αποχέτευσης από 60% που είναι σήμερα διαμορφώνεται σε 63%.

• Προβλέπεται ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή περίπου 3,5% στις κλίμακες κατανάλωσης σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, για τα έτη 2027-2029.

• Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα Κοινωνικά Τιμολόγια.

Με τα νέα δεδομένα, η ΔΕΥΑΗ διασφαλίζει τον απαιτούμενο από τον Νόμο ισοσκελισμό εσόδων – εξόδων, καλύπτει το χρηματοοικονομικό και τα άλλα κόστη παροχής υπηρεσιών (π.χ. περιβαλλοντικό κόστος), καθώς και την πρόσβασή της σε μελλοντικές χρηματοδοτήσεις σημαντικών έργων

διαχείρισης υδάτων και λυμάτων του Ηρακλείου. Παράλληλα, καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος που έχει διαταραχθεί λόγω της ¨εκτίναξης¨ του ενεργειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων που αποτυπώνονται στις μεγάλες αυξήσεις των υλικών και γενικότερα λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

Συνεχίζει έτσι μια δυναμική, αλλά και πρωτοποριακή πορεία επενδύσεων με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο Δήμο Ηρακλείου, εξασφαλίζουν την προστασία πολύτιμων υδάτινων πόρων, οδηγούν στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση των αστικών λυμάτων.