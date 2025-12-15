Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου για την υπόθεση βιασμών στον Γιάννη

Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον 71χρονο κατηγορούμενο για τον βιασμό του Γιάννη στον Πλατανιά, ανατρέποντας πλήρως την πρωτόδικη απόφαση.
Ανατροπή στην υπόθεση των βιασμών του Γιάννη στον Πλατάνια έφερε η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Κρήτης αργά το απόγευμα της Δευτέρας.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε τον 71χρονο κατηγορούμενο που τον βαραινει η κατηγορία του βιασμού σε βάρος του Γιάννη ομόφωνα αθώο.
Παράλληλα το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πατέρα του Γιάννη για την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης ενώ τον έκρινε αθώο για την κατηγορία της συνέργειας σε βιασμό. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, η οποία έχει εκτελεστεί.
Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη δίκη στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου τον Δεκέμβριο του 2022, είχαν κριθεί και οι δύο ένοχοι και είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη 15 και 14 ετών.
Στις δηλώσεις της η συνήγορος υπεράσπισης του 71χρονου κατηγορούμενου κα. Βάσω Πανταζή τόνισε ότι «αυτή την υπόθεση την είχα πιστέψει από την αρχή και πραγματικά συγκλονίστηκα σήμερα το πρωί όταν διαβάσαμε ότι αυτό το παιδί με επίσημη απόφαση τεσσάρων ιατροδικαστών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης δεν έχει βιαστεί ποτέ. Αυτό που έλειπε στην υπόθεση αυτή ήταν να πιστέψει κάποιος τον κατηγορούμενο. Τον πιστέψαμε, πιστέψαμε ότι δεν άγγιξε ποτέ το παιδί. Το δικαστήριο με πολύ γενναία απόφαση έδωσε την δυνατότητα να εξεταστεί εκ νέου το παιδί ιατροδικαστικά για να αποδειχθεί ότι δεν είχε τελεστεί ποτέ καμία πράξη βιασμού. Αυτό είπε και η σημερινή απόφαση είναι μια απόφαση σταθμός, είναι μια απόφαση με ολική ανατροπή. Παρά τον εγκλεισμό του πέντε χρόνια στην φυλακή είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και το δικαστήριο με μια ομόφωνη απόφαση του τον δικαίωσε».
Με την σειρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του 71χρονους κατηγορουμένου κ. Γιώργος Κανελλάκης σημείωσε στις δηλώσεις του ότι «με μια απόφαση του Μεικτού Εφετείου Κρήτης επήλθε δικαιοσύνη. Ο εντολέας μας απαλλάχθηκε, οι σκευωροί από αύριο καθώς και εκείνοι οι οποίοι τους διέθεσαν την επιστημονική τους υπογραφή παραδίδονται στην χλεύη της κοινωνίας».
Η πρόταση της εισαγγελέως
Νωρίτερα στην πρόταση της η εισαγγελέας είπε ότι η ιατροδικαστικη εξέταση του 2021 που υποστηρίζει οτι προκύπτει κατ’ εξακολούθηση βιασμός και διατυπώνεται μέσα σε μόλις 3 γραμμές, δεν παραπέμπει σε επαγγελματική, εμπεριστατομένη έκθεση. Οι σημερινές ιατροδικαστικές εκθέσεις που είναι πλήρως εμπεριστατομένες δείχνουν οτι δεν υπήρξαν κατ εξακολούθηση βιασμοί. Δε σημαίνει όμως οτι δεν υπήρξε βιασμός.
Κατά την εισαγγελέα, ο βιασμός μια και μοναδική φορα έγινε απο τον πρωτο κατηγορούμενο. Οπότε πρεπει να κηρυχθεί ένοχος για βιασμό απαξ, οχι για κατ εξακολούθηση.
Ο πατέρας πρέπει να κριθεί αθώος για την κατηγορία της απλής συνέργειας και ένοχος για την κατηγορία απλης σωματικής βλαβης.
Πατέρας Γιάννη: «Ο γιος μου με λάτρευε και τον λάτρευα»
Στην απολογία του, ο πατέρας του Γιάννη ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε το παιδί και το πρόσεχε.
Ως προς το περιστατικό κατά το οποίο ο Γιάννης σε μικρή ηλικία 11χρόνων, του είπε οτι η δασκάλα του τον παρενόχλησε σεξουαλικά στον πρωκτό. Απευθύνθηκε στις αρχές, πήγε και στον ιατροδικαστή Στ. Μπελιβάνη ο οποίος τον εξέτασε και δε βρήκε ευρήματα βιασμού. Στο μέλλον δεν αντιλήφθηκε να έχει πέσει θύμα βιασμού. Όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, αν είχε συμβεί κατι τέτοιο θα απευθυνόταν στις αρχές όπως είχε κάνει και την πρώτη φορά που ήταν 11χρόνων.
«Βρηκαν τον γιο μου απο το ίδρυμα και τον έβαλαν να κατηγορήσει τόσους αθώους ανθρώπους» καθώς επιβουλεύονταν την περιουσία μου, όπως υποστήριξε.
71χρονος κατηγορούμενος: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρέθηκα κατηγορούμενος
«Είμαι φυλακή και δεν ξέρω ακόμα τι έχω κάνει» ήταν το πρώτο που ανέφερε στην απολογία του ο 71χρονος κατηγορούμενος για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.
Οταν άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης που «φωτογράφιζαν» τον ίδιο, προσπάθησε να μάθει για ποιο λόγο. “Με εμένα το παιδι τα πηγαινε καλά, το βοηθούσα” είπε λέγοντας οτι δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο που βρέθηκε κατηγορούμενος.
«Βοηθούσα το παιδί όπως πολλοί στο χωριό, γιατί ήταν ατιμέλητο».
Ως προς την κατηγορία ότι βίαζε τον Γιάννη κατ’ εξακολουθηση, μαζί με ιερείς, είπε οτι ποτέ δεν τους είχε δει στη ζωή του και ποτέ δεν είχε μπεί ο Γιάννης στο αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με τον ίδιο στις καταθέσεις τους όλοι οι κατήγοροι είπαν «ακούσαμε», κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε δει κάτι.
Επίσης, ανέφερε ότι ποτέ δεν του άρεσαν οι άντρες, αντίθετα πάντα του άρεσαν οι γυναίκες.
flashnews.gr
https://flashnews.gr/post/992632/anatropi-stin-ypothesi-viasmon-tou-gianni-ston-platania-fernei-i-apofasi-tou-efeteiou/