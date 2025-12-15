Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στα ονομαστήρια του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου

13 Δεκεμβρίου 2025

Το απόγευμα του Σαββάτου, 13ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονο Κωνσταντίνο Ζουμπεράκη και το ζεύγος Μιχαήλ Δημητρακάκη και Ελένης Κοκονά, μετέβησαν στο Ηράκλειο και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά, όπου παρακολούθησαν τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Χορωδίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος και η συνοδεία του, μετά το πέρας της εκδηλώσεως, ευχήθηκαν καταλλήλως στον εορτάζοντα τα ονομαστήριά του Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, ευχόμενοι μακρότητα αγαθών ετών εις δόξαν Θεού και έπαινον της Αγίας μας Εκκλησίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Κνωσού κ. Μεθόδιος και Μαζούνγκας και Βορείου Μαδαγασκάρης κ. Νήφων, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων και πλήθος κληρικών και πιστών.