ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος στα ονομαστήρια του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

13 Δεκεμβρίου 2025

Το απόγευμα του Σαββάτου, 13ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονο Κωνσταντίνο Ζουμπεράκη και το ζεύγος Μιχαήλ Δημητρακάκη και Ελένης Κοκονά, μετέβησαν στο Ηράκλειο και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά, όπου παρακολούθησαν τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Χορωδίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

?????????????

Ο Σεβασμιώτατος και η συνοδεία του, μετά το πέρας της εκδηλώσεως, ευχήθηκαν καταλλήλως στον εορτάζοντα τα ονομαστήριά του Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, ευχόμενοι μακρότητα αγαθών ετών εις δόξαν Θεού και έπαινον της Αγίας μας Εκκλησίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Κνωσού κ. Μεθόδιος και Μαζούνγκας και Βορείου Μαδαγασκάρης κ. Νήφων, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων και πλήθος κληρικών και πιστών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου...

0
Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον...

Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην κινητοποίηση της...

0
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναστέλλεται για την...

Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου...

0
Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον...

Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην κινητοποίηση της...

0
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναστέλλεται για την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ – Κλείσιμο του Δήμου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Επόμενο άρθρο
Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου για την υπόθεση βιασμών στον Γιάννη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο «ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί για το 2026: Έρχεται ισχυρή ηλιακή καταιγίδα και νέα λοιμώδης ασθένεια

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Σαλόμε, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Living Nostradamus»...

Τάσος Λειβαδίτης: Ο ποιητής της βαθιάς ανθρωπιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Μίλησε για τον έρωτα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με...

Ανατροπή στο Εφετείο Κρήτης: Αθώωση του 71χρονου για την υπόθεση βιασμών στον Γιάννη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ομόφωνα αθώο έκρινε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης τον...

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας – Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις των αγροτών

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων η απάντηση στην κυβέρνηση....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST