Χανιά:Συμμετοχή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ – Κλείσιμο του Δήμου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναστέλλεται για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026,

η λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Καντάνου-Σελίνου συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που διαμαρτύρεται για την οικονομική ασφυξία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, όλοι οι Δήμαρχοι της χώρας θα δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Από την αναστολή εξαιρούνται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί η Υπηρεσία Καθαριότητας, το ΚΗΦΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι, με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το Ληξιαρχείο.