Στον «αέρα» η Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ – Αγωνία για χιλιάδες ασθενείς

Τι ζητούν γιατροί, ασθενείς και εργαζόμενοι – Ψήφισμα εξέδωσαν μέλη ΔΕΠ και γιατροί της κλινικής μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο, την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, το Σωματείο Εργαζομένων αλλά και τον Σύλλογο Ασθενών με νόσο Πάρκινσον.
Στον… αέρα βρίσκεται η Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ μετά τις παραιτήσεις τριών νευρολόγων εξαιτίας των «εντέλλεσθε» της 7ης ΥΠΕ για μετακίνηση των γιατρών στο νοσοκομείο Χανίων.
Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, οι συνέπειες είναι δραματικές καθώς θα γίνει αναστολή εξειδικευμένων ιατρείων της Νευρολογικής αφήνοντας «μετέωρους» τους ασθενείς ενώ παράλληλα η Κλινική «αδυνατεί να καλύψει τις εφημερίες της».
Παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΥΠΕ
Στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας, που οργανώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ – Ένωση Γιατρών, με τη συμμετοχή συλλόγου ασθενών, παρευρέθηκαν αρκετοί ασθενείς, η Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής, καθώς και πλήθος υγειονομικών εργαζομένων.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενάντια στα συστηματικά «εντέλλεσθε» που δίνονται σε γιατρούς, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και για τη σοβαρή υποστελέχωση που παρατηρείται στο ΠΑΓΝΗ σε όλες τις υπηρεσίες. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις εργαζομένων, αδυναμία χορήγησης αδειών και στη μη κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εργασίας.
Η Διοίκηση και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με προσχηματικές αιτιολογίες, παρέπεμψαν την αντιπροσωπεία στην Υποδιοικήτρια της ΥΠΕ. Η αντιπροσωπεία αρνήθηκε να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώντας ότι η συνάντηση όφειλε να πραγματοποιηθεί με το σύνολο της διοικητικής ιεραρχίας.
Το ψήφισμα επιδόθηκε κανονικά και τονίστηκε η αναγκαιότητα συνέχισης και κλιμάκωσης της πίεσης, προκειμένου να αρθούν και να σταματήσουν άμεσα τα «εντέλλεσθε» και να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα υποστελέχωσης.
Τι ζητούν οι γιατροί και ασθενείς – Το ψήφισμα που εξέδωσαν
Με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στην Νευρολογική τα μέλη της ΔΕΠ και οι γιατροί της Κλινικής μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο, την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και τον Σύλλογο Ασθενών με νόσο Πάρκινσον εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο ζητούν άμεσες λύσεις για το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
Στο ψήφισμα γίνεται ειδική μνεία στην ιστορία και το εξειδικευμένο έργο που παράγει η Νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ ανά τα χρόνια δίνοντας βάση στη «μοναδική στην Κρήτη» Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων, στις κινητικές διαταραχές, στη Μονάδα Επιληψίας, στο Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας και στο Πανεπιστημιακό Έργο.
Παράλληλα τονίζει τις επιπτώσεις της υποστελέχωσης λέγοντας πως θα υπάρξει αναστολή εξειδικευμένων ιατρείων (Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Επιληψίας, Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων) ενώ αναγκαστικά θα ανασταλεί και η πρωινή λειτουργία του Νευροφυσιολογικού Εργαστηρίου. Την ίδια ώρα, τονίζει πως η Πανεπιστημιακή Κλινική δεν μπορεί να καλύψει τις εφημερίες της.
Τέλος, στο ψήφισμα ζητούν την άμεση ανάκληση των «εντέλλεσθε», την άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη οργανικών θέσεων σε Χανιά και Ηράκλειο καθώς και την ενεργοποίηση ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε πανελλαδικό επίπεδο για την ταχύτερη ανεύρεση πρόθυμων συναδέλφων.
Αναλυτικά το ψήφισμα:
Η Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λειτουργώντας αδιάλειπτα από το 1997, έχει αναπτύξει εκθετικά μέσα στα χρόνια πολυδιάστατο κλινικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας (από πρωτοβάθμιες έως τριτοβάθμιες) στον πληθυσμό της Κρήτη και της νοτίου νησιωτικής Ελλάδας (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες) ενώ αποτελεί κέντρο αναφοράς για δύσκολες περιπτώσεις διάγνωσης και θεραπείας.
Εξειδικευμένο Έργο Αναφοράς
Η μοναδική στην Κρήτη Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων: Λειτουργεί καθημερινά για έγκαιρη χορήγηση σωτήριων θεραπειών επαναιμάτωσης (π.χ. ενδοφλέβια θρομβόλυση, μηχανικής θρομβεκτομης κ.α). Τα τελευταία έτη έχουν λάβει αυτές τις θεραπείες πάνω από 410 ασθενείς.
Κινητικές Διαταραχές: Λειτουργεί 15 χρόνια ως κέντρο αναφοράς για δύσκολα περιστατικά, προσφέροντας όλες τις τεχνολογικά υποβοηθούμενες θεραπείες (αντλίες φαρμάκων, DBS) σε πάνω από 100 ασθενείς δωρεάν μέσω του ΕΣΥ.
Σπάνια Γενετικά Σύνδρομα: Παρακολουθούνται ασθενείς με σπάνια γενετικά νευρολογικά σύνδρομα, λαμβάνοντας τις πλέον καινοτόμες θεραπείες.
Συνεχείς Καταγραφές Βίντεο-ΗΕΓ: Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η Κλινική είναι μοναδική στην Κρήτη και από τις ελάχιστες στην Ελλάδα που προσφέρει συνεχείς καταγραφές σε ΜΕΘ (νεογνών, παίδων, ενηλίκων) και εκτός ΜΕΘ, με >300 καταγραφές έως τώρα.
Μονάδα Επιληψίας: Ιδρύθηκε πρόσφατα, προσφέροντας συνεχή βιντεο-ΗΕΓ για διαγνωστικούς σκοπούς και προεγχειρητικό έλεγχο φαρμακοανθεκτικής επιληψίας, αναδεικνυόμενη σε κέντρο αναφοράς πανελλαδικά.
Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας: Παρέχει μελέτες υψηλού επιπέδου σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς όλων των ηλικιών.
Τα μοναδικά στην Κρήτη εξειδικευμένα ιατρεία για Επιληψία, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Κινητικές Διαταραχές, Άνοια, Εγκεφαλικά Επεισόδια κ.ά.
Πανεπιστημιακό Έργο: Παρέχει διδακτικό έργο σε ειδικευόμενους, προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής και φοιτητές Erasmus.
Κρίση και Επιπτώσεις της Υποστελέχωσης
Οι πολυδιάστατες δραστηριότητες της Κλινικής στηρίζονται στο προσωπικό κόπο, χρόνο και πάθος των ιατρών της, οι οποίοι προσφέρουν την εξειδικευμένη τους γνώση δωρεάν στο πλαίσιο του ΕΣΥ.
Η απόφαση της 7ης ΥΠΕ για αναγκαστική μετακίνηση («εντέλλεσθε») ειδικών του ΠΑΓΝΗ για την κάλυψη εφημεριών του Νοσοκομείου Χανίων οδήγησε σε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΛΕΟΝ παραίτηση τριών μόνιμων έμπειρων Νευρολόγων.
Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια:
Αναστολή των εξειδικευμένων ιατρείων τους (Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, Επιληψίας, Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων), αφήνοντας τους ασθενείς μετέωρους. Θα χρειαστεί να ακυρωθούν 210 προγραμματισμένα ραντεβού για το 2025 και 2026 από ασθενείς που παρακολουθούσαν οι συνάδελφοι που παραιτήθηκαν
Το σύστημα καθημερινής εφημέρευσης της Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων της κλινικής μας για τις σωτήριες θεραπείες επαναιμάτωσης των εγκεφαλικών επεισοδίων απειλείται με επ’ αόριστον αναστολή.
Αναγκαστική αναστολή της πρωινής λειτουργίας του Νευροφυσιολογικού Εργαστηρίου για κάλυψη των κενών στη φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών που έχουν δημιουργηθεί από τις παραιτήσεις.
Πλέον, και η Πανεπιστημιακή Κλινική αδυνατεί να καλύψει τις εφημερίες της. Με τις 3 παραιτήσεις, στο ενεργό δυναμικό της παραμένει μόνο ένας επικουρικός ιατρός και μία γιατρός του ΕΣΥ με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η σημαντική αποδυνάμωση του προσωπικού της Πανεπιστημιακής Κλινικής όχι μόνο έχει δραματικό αντίκτυπο σε όλες τις διαστάσεις του έργου της αλλά θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της Κρήτης.
Αίτημα και Λύση
Η Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει γιγαντώσει το έργο της και αποτελεί κέντρο αναφοράς για όλη την Κρήτη και την νότια νησιωτική Ελλάδα και αυτό έχει γίνει με προσωπική προσπάθεια όλων των ιατρών της.
Η απογύμνωση της μοναδικής Νευρολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής που έχουν προκαλέσει τα «εντέλλεσθε» προκειμένου να καλυφθεί πρόσκαιρα το χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Νευρολογικής Κλινικής των Χανίων, αντί να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, το έχει γιγαντώσει και εγείρει ζητήματα ασφάλειας στην υγεία όλων μας.
Με ειλικρινή έγνοια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με γνήσιο ενδιαφέρον και για την τύχη της Νευρολογικής κλινικής των Χανίων προτείνουμε:
Άμεση ανάκληση των «εντέλλεσθε».
Άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη των 3 κενών οργανικών θέσεων της Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων και των 2 μόνιμων θέσεων που κενώνονται με τις παραιτήσεις, στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ
Ενεργοποίηση ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε πανελλαδικό επίπεδο για την ταχύτερη ανεύρεση πρόθυμων συναδέλφων. Η προκήρυξη μίας θέσης νευρολόγου, που έχει δρομολογηθεί για το νοσοκομείο Χανίων, δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καταστεί άγονη αφού κανείς ενδιαφερόμενος δεν θα ανταποκριθεί για μια θέση που απαιτεί διαρκή αναγκαστική εφημέρευση όπως γίνεται σήμερα.
Πρέπει να συμβάλουμε όλοι, και πρωτίστως η Πολιτεία, ώστε οι θέσεις στο ΕΣΥ να ξαναγίνουν ελκυστικές και ανταποδοτικές για επαγγελματίες υγείας και πολίτες.
Τα μέλη ΔΕΠ και οι γιατροί της Νευρολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ
Παναγιώτης Μήτσιας Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ
Κλεάνθη Σπανάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ
Ιωάννης Ζαγανάς Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠαΓΝΗ
Ιωάννης Καράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπεύθυνος Μονάδας Επιληψίας
Βασίλειος Μαστοροδήμος, Διευθυντής ΕΣΥ ΠαΓΝΗ- Αμετάκλητα παραιτηθείς
Σπυρίδων Ζαφείρης, Επιμελητής Α ΕΣΥ ΠαΓΝΗ- Αμετάκλητα παραιτηθείς
Σοφία Ερημάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ ΠαΓΝΗ
Γεώργιος Βουράκης, Επικουρικός Επιμελητής ΠαΓΝΗ-Παραιτηθείς
Νικόλαος Γκατζίκης, Επικουρικός Ειδικός Νευρολόγος υπό διορισμό
Σύλλογος Ασθενών με νόσο Πάρκινσον και Φίλων
Πρόεδρος. Άννα Νικολαΐδου
Θεσμικοί Φορείς και Εκπρόσωποι Εργαζομένων
Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Πρόεδρος Α. Πατρινάκος
Ενωση Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου, Πρόεδρος Α. Καφετζάκης
Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ, Πρόεδρος Δ. Βρύσαλης
