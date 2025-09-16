ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ανδρέας Κουκλινός:Κατάθεση προσφυγής κατά Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Αποκορώνου, κατέθεσα χθες (14-9-2025) προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς ο Δήμος Αποκορώνου δεν απάντησε σε ερωτήματα που υπέβαλα θεσμικά και εγγράφως.

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν την υπόθεση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορριμματοφόρο του Δήμου μας πριν λίγους μήνες.

Η στάση της δημοτικής αρχής συνιστά σοβαρή παράλειψη απέναντι στον θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης και, κυρίως, απέναντι στους πολίτες που έχουν δικαίωμα στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην υπεύθυνη διοίκηση.

Η αντιπολίτευση δεν έχει ρόλο διακοσμητικό, είναι θεσμικό αντίβαρο και εργαλείο ελέγχου. Όταν ο Δήμος αρνείται να απαντήσει σε ερωτήματα, εμποδίζει ουσιαστικά την ενημέρωση των δημοτών και πλήττει την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία.

Δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι με συνέπεια την ενημέρωση, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.
Ο Αποκόρωνας αξίζει μια δημοτική αρχή που σέβεται τους πολίτες και τους θεσμούς.

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»
Ανδρέας Κουκλινός
Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
